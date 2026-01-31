我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

產婦入院生產前 護理師為何建議先問「護病比」？

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
產房護理師建議，孕婦入院待產前，最好先詢問醫院人力配置–護病比；圖為示意圖。（路透）
產房護理師建議，孕婦入院待產前，最好先詢問醫院人力配置–護病比；圖為示意圖。（路透）

洛杉磯NBC4電視台報導，1999年至2019年，美國女性懷孕後一年內死亡人數增加一倍以上。產房護理師漢米爾頓（Jen Hamilton）日前在TikTok發布一系列影片，揭露醫院產房護理人力配置是否符合專業安全標準，與孕產婦死亡率高度相關。她呼籲產婦在入院生產前，最好先主動詢問護病比，必要時要求院方註記不安全人力狀況，以降低因人力不足導致的醫療風險。

她的影片上線後24小時，累積超過30萬人次觀看。她說︰「妳需要知道即將生產的醫院，是否遵循AWHONN制定的安全護理人力配置標準。妳的護理師任何時候照顧的病人，都不應超過兩位。」AWHONN是「女性健康、產科與新生兒護理師協會」（Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses），該組織發布一份95頁、經過大量研究的文件，詳細說明建議的照護標準。

漢米爾頓同時也是兩名孩子的母親，即將出版「Birth Vibes」一書。她告訴TODAY.com，「我很幸運能在一個大多數時候人力配置充足的單位，但也經常聽聞其他護理師的故事，在他們的工作場所，不安全人力配置已成常態。」

AWHONN一位發言人透過電郵告訴TODAY.com，雖然人力配置標準中，並未訂出「單一、通用的護病比」，規定一名護理師同時能照顧多少病人，但一般建議是「一名正在產程中的產婦，應該由一名護理師專責照顧。多項研究證實，人力不足與住院死亡率上升及不良醫療事件之間存在明確關聯。」

漢米爾頓建議，理想情況下，最好在進醫院前先詢問該院護理人力配置，然而她推測要得到此答案，恐需花點時間精力。她說，最好能透過朋友，或在當地社區臉書社團中發問，嘗試找到實際在產房或待產單位工作者。

若發現護理師同時照顧超過兩位正在進行產程的產婦，漢米爾頓建議病患可要求見醫院主管（house supervisor）。「接著做兩件事：詢問醫院管理人員是否瞭解人員配備不安全問題，要求他們在你的病例中，記錄你正在接受一位『工作安排不安全』護理師的照護。」

她強調︰「在病例中添加人員配備不安全相關紀錄，表明醫院知道這個問題，卻並未採取任何措施。」

僅留下書面紀錄，醫院會多快採取行動？有護理師在漢米爾頓影片上留言道，「超-級-快！真的非常快，他們會突然開出高額加班費請人支援，而這些錢，兩小時前他們說沒有。」

漢米爾頓表示，若入院才發現該院人力配置並不安全，「妳就要做出選擇，但是否轉院並無標準答案。這是每個人都要自行評估風險與利益的決定。」

洛杉磯 TikTok

上一則

非法移民德州大橋上瘋狂掃射 多嫌落網

下一則

加州官員槓上航校 影射訓練「中國軍方間諜」

延伸閱讀

「不再掃蕩」霍曼：若明州合作 將減少明市聯邦人力

「不再掃蕩」霍曼：若明州合作 將減少明市聯邦人力
金價還會漲嗎？小摩：有望衝上8,500美元 但短線已超買

金價還會漲嗎？小摩：有望衝上8,500美元 但短線已超買
別再代替醫師「自我診斷」 護理師揭就診時最不該做的8件事

別再代替醫師「自我診斷」 護理師揭就診時最不該做的8件事
人力中心中文學校攜手松柏之家 在班森賀開周日國語班

人力中心中文學校攜手松柏之家 在班森賀開周日國語班
北海道餐廳「女屍封牆」案 死者為28歲失蹤護理師

北海道餐廳「女屍封牆」案 死者為28歲失蹤護理師
紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議

紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫