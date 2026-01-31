產婦入院生產前 護理師為何建議先問「護病比」？

產房護理師建議，孕婦入院待產前，最好先詢問醫院人力配置–護病比；圖為示意圖。（路透）

洛杉磯 NBC4電視台報導，1999年至2019年，美國女性懷孕後一年內死亡人數增加一倍以上。產房護理師漢米爾頓（Jen Hamilton）日前在TikTok 發布一系列影片，揭露醫院產房護理人力配置是否符合專業安全標準，與孕產婦死亡率高度相關。她呼籲產婦在入院生產前，最好先主動詢問護病比，必要時要求院方註記不安全人力狀況，以降低因人力不足導致的醫療風險。

她的影片上線後24小時，累積超過30萬人次觀看。她說︰「妳需要知道即將生產的醫院，是否遵循AWHONN制定的安全護理人力配置標準。妳的護理師任何時候照顧的病人，都不應超過兩位。」AWHONN是「女性健康、產科與新生兒護理師協會」（Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses），該組織發布一份95頁、經過大量研究的文件，詳細說明建議的照護標準。

漢米爾頓同時也是兩名孩子的母親，即將出版「Birth Vibes」一書。她告訴TODAY.com，「我很幸運能在一個大多數時候人力配置充足的單位，但也經常聽聞其他護理師的故事，在他們的工作場所，不安全人力配置已成常態。」

AWHONN一位發言人透過電郵告訴TODAY.com，雖然人力配置標準中，並未訂出「單一、通用的護病比」，規定一名護理師同時能照顧多少病人，但一般建議是「一名正在產程中的產婦，應該由一名護理師專責照顧。多項研究證實，人力不足與住院死亡率上升及不良醫療事件之間存在明確關聯。」

漢米爾頓建議，理想情況下，最好在進醫院前先詢問該院護理人力配置，然而她推測要得到此答案，恐需花點時間精力。她說，最好能透過朋友，或在當地社區臉書社團中發問，嘗試找到實際在產房或待產單位工作者。

若發現護理師同時照顧超過兩位正在進行產程的產婦，漢米爾頓建議病患可要求見醫院主管（house supervisor）。「接著做兩件事：詢問醫院管理人員是否瞭解人員配備不安全問題，要求他們在你的病例中，記錄你正在接受一位『工作安排不安全』護理師的照護。」

她強調︰「在病例中添加人員配備不安全相關紀錄，表明醫院知道這個問題，卻並未採取任何措施。」

僅留下書面紀錄，醫院會多快採取行動？有護理師在漢米爾頓影片上留言道，「超-級-快！真的非常快，他們會突然開出高額加班費請人支援，而這些錢，兩小時前他們說沒有。」

漢米爾頓表示，若入院才發現該院人力配置並不安全，「妳就要做出選擇，但是否轉院並無標準答案。這是每個人都要自行評估風險與利益的決定。」