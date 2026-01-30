法廊快報／想投注超級盃？ 現行加州法不允許

我的頻道

編譯組/綜合報導
第60屆超級盃預計於2月8日下午3時30分，在聖塔克拉拉（Santa Clara）的李維體育場（Levi's Stadium）開踢。（本報檔案照）
第60屆超級盃預計於2月8日下午3時30分，在聖塔克拉拉（Santa Clara）的李維體育場（Levi's Stadium）開踢。（本報檔案照）

沙加緬度蜂報報導，隨著新英格蘭愛國者(New England Patriots)與西雅圖海鷹(Seattle Seahawks)正積極準備在加州舉行的第60屆超級盃(Super Bowl LX)一決雌雄，球迷是否能為心儀的球隊下注試試手氣？根據加州法律，答案恐怕是否定的，至少在官方管道是不合法的。

第60屆超級盃預計於2月8日下午3時30分，在聖塔克拉拉(Santa Clara)的李維體育場(Levi's Stadium)開踢。這場比賽是2015年超級盃的「復刻大戰」，當年愛國者隊以28比24擊敗海鷹隊奪冠。根據《法律體育報告》(Legal Sports Report)預估，全美針對此場賽事的合法投注金額將突破17.5億美元。

加州體育博彩合法嗎？簡單來說：不合法。根據《法律體育報告》，加州目前禁止所有線上及實體體育博彩。依據州法律，接受、參與或記錄體育投注均屬輕罪。此外，民眾在加州境內亦無法使用DraftKings Sportsbook、FanDuel Sportsbook或BetMGM等線上應用程式進行真錢投注。

據洛杉磯KTLA電視台報導，部分民眾轉向「預測市場」(prediction markets)或「夢幻足球」(fantasy football)網站，以緩解對超級盃投注的渴望。當然，如果是與家人朋友打賭「誰來洗一週碗」這類的私人賭約，通常不會受到法律追究。

2022年，加州選民否決了兩項旨在使體育博彩合法化並納入監管的提案。根據州議會分析辦公室(Legislative Analyst's Office)資料，第26號提案原擬允許部落賭場和賽馬場接受面對面(in-person)體育投注；而第27號提案則擬授權部落或博弈公司在州內提供線上體育博彩服務，但兩者最終均未獲得通過。

