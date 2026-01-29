我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

加州推全美首例法案 對ICE私人拘留中心課稅50%

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊馳馬推全美首例法案，對ICE私人拘留中心利潤課50%稅。（本報檔案照）
楊馳馬推全美首例法案，對ICE私人拘留中心利潤課50%稅。（本報檔案照）

為回應外界長期對私人移民拘留中心的質疑，加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）28日宣布提出AB 1633號法案，主張對在加州營運、並接受聯邦移民暨海關執法局（ICE）經費的私人拘留機構課徵重稅，遏止企業從拘留移民中牟利，並將相關收入用於支援移民社群。楊馳馬將在加州州議會大廈舉行記者會，說明立法方向與理念。

加州目前共有七處由私人企業經營的ICE移民拘留中心，這些設施多年來獲得高額聯邦合約經費，但安全問題與醫療照護不足的情況屢遭外界批評。多個人權與移民團體指出，部分拘留中心環境惡劣，被拘留者難以獲得適當醫療與基本保障，引發社會對企業是否不當從拘留制度中獲利的質疑。

曾遭ICE拘留的Kimberly Woo表示，拘留中心的生活條件讓她至今難以忘懷。她形容，當時不僅長時間處於高度不安的狀態，基本醫療與照顧不足。她指出，許多被關押者其實並未犯下暴力罪行，卻要在充滿壓力與不確定的環境中等待結果，對身心造成長遠影響。

根據楊馳馬的構想，AB 1633將對從ICE資助拘留業務中獲利的企業課徵50%的利潤稅，藉此降低企業以拘留移民作為營利手段的誘因。相關稅收將專款成立新基金，用於提供法律協助、移民服務與社區支持，幫助受到拘留政策衝擊的移民家庭與社群。楊馳馬表示，這項法案不只是財政措施，更是希望把公共資源從「以拘留為本」的體系，轉向「以人為本」的移民支持方向。

移民 加州 ICE

上一則

下一站華府 台灣旅美內野好手鄭宗哲轉戰國民

下一則

備2.4萬份臘八粥饗眾 西來寺人潮湧

延伸閱讀

明州ICE執法致死案 川普再批市長不合作

明州ICE執法致死案 川普再批市長不合作
養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一
砸車窗、炸房門…指揮ICE掃蕩頻破常規 博維諾飽受批評遭撤換

砸車窗、炸房門…指揮ICE掃蕩頻破常規 博維諾飽受批評遭撤換
「那天他以為會死」普雷蒂遭槍殺前1周 與ICE衝突肋骨骨折

「那天他以為會死」普雷蒂遭槍殺前1周 與ICE衝突肋骨骨折
WSJ：ICE逮捕數增但前科者減 遣返論述失公信力

WSJ：ICE逮捕數增但前科者減 遣返論述失公信力
經濟壓力大 養老院費用幾乎全美最高 加州人難退休

經濟壓力大 養老院費用幾乎全美最高 加州人難退休

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦