加州推全美首例法案 對ICE私人拘留中心課稅50%

楊馳馬推全美首例法案，對ICE私人拘留中心利潤課50%稅。（本報檔案照）

為回應外界長期對私人移民 拘留中心的質疑，加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）28日宣布提出AB 1633號法案，主張對在加州營運、並接受聯邦移民暨海關執法局（ICE ）經費的私人拘留機構課徵重稅，遏止企業從拘留移民中牟利，並將相關收入用於支援移民社群。楊馳馬將在加州州議會大廈舉行記者會，說明立法方向與理念。

加州目前共有七處由私人企業經營的ICE移民拘留中心，這些設施多年來獲得高額聯邦合約經費，但安全問題與醫療照護不足的情況屢遭外界批評。多個人權與移民團體指出，部分拘留中心環境惡劣，被拘留者難以獲得適當醫療與基本保障，引發社會對企業是否不當從拘留制度中獲利的質疑。

曾遭ICE拘留的Kimberly Woo表示，拘留中心的生活條件讓她至今難以忘懷。她形容，當時不僅長時間處於高度不安的狀態，基本醫療與照顧不足。她指出，許多被關押者其實並未犯下暴力罪行，卻要在充滿壓力與不確定的環境中等待結果，對身心造成長遠影響。

根據楊馳馬的構想，AB 1633將對從ICE資助拘留業務中獲利的企業課徵50%的利潤稅，藉此降低企業以拘留移民作為營利手段的誘因。相關稅收將專款成立新基金，用於提供法律協助、移民服務與社區支持，幫助受到拘留政策衝擊的移民家庭與社群。楊馳馬表示，這項法案不只是財政措施，更是希望把公共資源從「以拘留為本」的體系，轉向「以人為本」的移民支持方向。