認TikTok壓制批評川普內容 紐森將展開調查

TikTok剛出售成為一新的美國實體後不久，即被指控審查有關批評川普總統及ICE的內容，加州州長紐森將展開調查。（路透）

洛杉磯KTLA電視台報導，加州 州長紐森 日前表示，其辦公室將對TikTok 展開調查，因其指壓制對川普總統的批評言論。然而，TikTok代表則表示，消失的內容源於技術故障，引致基礎設施出問題所致。

紐森的宣告是在TikTok被一個美國財團收購之後出現。該財團成員包括支持川普的億萬富豪、甲骨文公司（Oracle）首席執行官埃里森（Larry Ellison）、川普支持者戴爾（Michael Dell），以及曾聘用過副總統范斯的風險投資公司Revolution。

紐森辦公室在推特上發文稱：「在TikTok售予一個與川普關係密切的商業集團後，我們的辦公室收到報告，並經獨立確實事例，發現部分批評川普總統的內容受到壓制。加州州長加紐森將對此事展開獨立審查，並呼籲加州司法部確定此事有否違反加州法律。」

加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener）亦抨擊指，他在推特上發表一篇批評美國移民暨海關執法局（ICE）的帖子，遭到TikTok禁制。

一名TikTok代表則對KTLA電視台的姊妹電視台KRON表示，所指出現的問題源於該平台持續存在的技術故障所致。TikTok在一篇相關的部落格文章中亦表示，參議員威善高提及的問題，是因該公司其中一個在美國的數據中心合作夥伴的發電站停頓，因而引發重大的基礎設施問題，以致載入速度緩慢、請求逾時及「多個漏洞」。

TikTok於周二（27日）上午表示，它已「與美國資料中心合作夥伴一起，在復修美國基礎設施方面，取得重大進展」。但警示，部分用戶或仍遇到技術問題。

紐森的審查行動，伴隨著近期越來越多呼籲聲音，建議用戶刪除TikTok應用程式。喜劇演員、主演「黑客帝國」（Hacks）的斯塔爾特（Megan Stalter）就推動她的粉絲刪除TikTok，指控TikTok審查她的一段影片，內容是她解釋為何她相信「耶穌會廢除ICE」。

用戶也指向TikTok服務條款更改問題，其中一項是儘管用戶可以保留自己內容的擁有權，但TikTok可以根據用戶設定，使用這些內容來運作或改善平台；其應用程式亦會收集用戶的精確位置資訊。

上周，TikTok最終敲定協議，成立一個新的美國實體，以避免在美國受禁。禁制TikTok在美國討論多年，目前該平台在美國擁有超過2億用戶。

上述協議是TikTok與包括甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）和阿聯酋投資公司MGX在內的主要投資者簽署，訂明新版本的TikTok在「明確的安全保障措施下運營，透過全面的資料保護、演算法安全、內容調整和軟體保障，來保護美國用戶的國家安全」。