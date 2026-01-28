報稅來了 美今年退稅更「有感」 平均可望多千元

我的頻道

洛杉磯訊
專家預計，今年的平均退稅金額可能會多約1000美元，也就是說，平均退稅有機會突破4000美元。（示意圖取自unsplash）
國稅局（IRS）於1月26日正式啟動2026年報稅季。根據KTLA5電視台及「富比世」（Forbes），受去年7月通過的「大又美法案（One Big Beautiful Bill Act）」，加上多項稅額抵減政策擴大，專家預期今年納稅人的退稅支票將更為「有感」，也就是說，退稅金有可能將比往年來得更多。

數據顯示，去年（2025年報稅季）美國平均退稅金額為3230美元，高於2024年的3170美元。外界普遍預期，在「大又美法案」新法上路，加上不少人一年中被多扣稅的情況下，2026年報稅季的平均退稅金額，有機會往上增加。

為何會出現這種情況呢？稅務專家指出，今年不少人退稅金額變多，有一個比較技術性的原因，就是國稅局還沒來得及因應新法更新「預扣稅率表」。這導致不少上班族在2025年一整年被扣的稅，其實比實際該繳的還多，因此在申報後讓退稅金額看起來特別「有感」。那實際上大家可能會多拿多少退稅呢？「富比世」報導指出，金額會因每個人的收入和家庭狀況不同而有差，但整體來看，平均退稅金額可能會比近年多約1000美元，也就是說，平均退稅有機會突破4000美元。

不過，退稅「變多」的感受並不會人人一樣。根據「富比世」的分析，今年最明顯受惠的主要有「四大族群」：年收入約5萬到15萬美元的中等收入家庭、受惠於兒童稅額抵免擴大的育兒家庭、常領加班費或小費的勞工，以及符合新設6000美元扣除資格的部分長者。至於原本就幾乎不用繳聯邦所得稅的低收入族群，退稅金額變化不大；而高收入家庭則因為稅額抵免會隨收入提高而逐步減少（Phase-out），能多拿到的退稅也相對有限。

不少人覺得退稅多一定好，但稅務專家認為，這其實見仁見智。退稅金額太高，通常代表兩種情況：一是你一年中被公司扣的稅太多；二是你符合某些抵免或扣除，但預扣時沒算進去。雖然這兩種都不算壞事，但退稅多，也代表你平時實領薪水比較少，等於在無息把錢借給政府。很多專家認為，「最理想的退稅，其實接近零才算最好」。

根據國稅局最新指引，「大又美法案」全面調升了標準扣除額，並顯著增加「兒童稅額抵免（Child Tax Credit）」。今年稅制也出現重大突破，首度將「加班費」與「小費收入」納入扣除項目，這對廣大服務業與勞工階層而言無疑是一大利多。此外，為鼓勵本土消費與照顧高齡族群，今年新增的扣除項目還包括：購買「美國製造」新車的貸款利息，以及符合特定資格的長者可申請高達6000美元的專屬扣除額。

根據國稅局，多數電子報稅並選擇直接入帳的案件，約21天內可收到退稅。紙本支票需更久，且IRS已大幅減少支票發放。另依法規，低收入工作者稅收抵免（EITC）或追加兒童稅額抵免的退稅，最快須等到2月中旬後才會發放。

民眾可上使用IRS官網或APP的「Where's My Refund？」查詢工具追蹤退稅進度。電子申報通常24小時內可查詢，紙本申報約需四周才可查詢。今年聯邦所得稅申報截止日為4月15日。

根據KTLA 5及「富比世」報導指出，專家預期今年納稅人的退稅支票將更為「有感」...
