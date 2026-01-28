我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

加州檢察長：州警有權調查違法聯邦探員

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州檢察長邦塔稱，州警有權調查違法的聯邦探員。（本報檔案照）
加州檢察長邦塔稱，州警有權調查違法的聯邦探員。（本報檔案照）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，明尼蘇達州接連發生聯邦移民執法人員致命槍擊事件後，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）強硬表態，指出加州已準備好，必要時調查並起訴涉嫌違反州法的聯邦探員。他強調，無論涉案者是否為國土安全部或移民執法官員，州與地方機關都有調查權限。

邦塔27日表示，聯邦與州級執法機關通常在合作時，基於彼此不會妨礙對方調查的「默契」行事。然而，明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis）37歲女子古德（Renee Nicole Good）本月7日遭移民暨海關執法局（ICE）探員槍擊身亡；37歲的普雷蒂（Alex Pretti）24日前遭邊境巡邏隊槍殺後，聯邦政府後續處理方式引發爭議，特別是川普政府是後毫不避諱的回應態度，引發多名民主黨人，甚至部分共和黨人批評。

邦塔在新聞稿中表示，「加州準備好採取一切必要行動，調查發生在本州境內、可能涉及聯邦探員的非法行為，並在事實與證據支持下，依『加州刑法』（California Penal Code）起訴。」他強調，「毫無疑問，加州的州與地方執法機關擁有調查在潛在違反州法行為的權限，即使該行為是由聯邦探員所為。」

儘管副總統范斯（JD Vance）曾表示，開槍擊斃古德的美國移民暨海關執法局探員享有「絕對豁免權」，但邦塔回應說，州與地方執法機關有權調查聯邦探員是「毫無疑問」的，聯邦法院明確指出，聯邦探員並不享有免於州法起訴的絕對豁免權，任何相關說法都不正確，且嚴重損害公眾對司法體系的信任。

在加州，民主黨籍立法者正加大力度反制ICE與川普政府的移民掃蕩政策。邦塔27日也向全州與地方執法機關發布相關指引，提醒各州對違反州法行為具有「主要起訴權限」，地方執法機關沒有義務服從聯邦單位。

加州 移民 槍擊

上一則

年節展／熔岩玫瑰舞團 獻上奔放拉丁曲

下一則

年節展／YG舞蹈工作室 精心排練11支作品

延伸閱讀

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選

聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
明州ICE槍擊／范斯稱探員可豁免起訴 各方有異見

明州ICE槍擊／范斯稱探員可豁免起訴 各方有異見
接連執法事件惹議 諾姆3月3日出席國會聽證會

接連執法事件惹議 諾姆3月3日出席國會聽證會

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園