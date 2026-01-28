加州檢察長：州警有權調查違法聯邦探員

加州檢察長邦塔稱，州警有權調查違法的聯邦探員。（本報檔案照）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，明尼蘇達州接連發生聯邦移民 執法人員致命槍擊 事件後，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）強硬表態，指出加州已準備好，必要時調查並起訴涉嫌違反州法的聯邦探員。他強調，無論涉案者是否為國土安全部或移民執法官員，州與地方機關都有調查權限。

邦塔27日表示，聯邦與州級執法機關通常在合作時，基於彼此不會妨礙對方調查的「默契」行事。然而，明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis）37歲女子古德（Renee Nicole Good）本月7日遭移民暨海關執法局（ICE）探員槍擊身亡；37歲的普雷蒂（Alex Pretti）24日前遭邊境巡邏隊槍殺後，聯邦政府後續處理方式引發爭議，特別是川普政府是後毫不避諱的回應態度，引發多名民主黨人，甚至部分共和黨人批評。

邦塔在新聞稿中表示，「加州準備好採取一切必要行動，調查發生在本州境內、可能涉及聯邦探員的非法行為，並在事實與證據支持下，依『加州刑法』（California Penal Code）起訴。」他強調，「毫無疑問，加州的州與地方執法機關擁有調查在潛在違反州法行為的權限，即使該行為是由聯邦探員所為。」

儘管副總統范斯（JD Vance）曾表示，開槍擊斃古德的美國移民暨海關執法局探員享有「絕對豁免權」，但邦塔回應說，州與地方執法機關有權調查聯邦探員是「毫無疑問」的，聯邦法院明確指出，聯邦探員並不享有免於州法起訴的絕對豁免權，任何相關說法都不正確，且嚴重損害公眾對司法體系的信任。

在加州，民主黨籍立法者正加大力度反制ICE與川普政府的移民掃蕩政策。邦塔27日也向全州與地方執法機關發布相關指引，提醒各州對違反州法行為具有「主要起訴權限」，地方執法機關沒有義務服從聯邦單位。