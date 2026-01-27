我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

蜂報：紐森前幕僚長被捕 加州政治獻金5大發現

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年11月12日，紐森州長前幕僚威廉森（Dana Williamson，圖中）離開位於加州沙加緬度的法院。（美聯社）
2025年11月12日，紐森州長前幕僚威廉森（Dana Williamson，圖中）離開位於加州沙加緬度的法院。（美聯社）

沙加緬度蜂報報導，隨著加州立法者本月重回工作崗位，沙加緬度（Sacramento）的遊說人員與顧問圈仍因加州州長紐森（Gavin Newsom）前幕僚長威廉森（Dana Williamson）遭逮捕與起訴而動盪不安。

沙加緬度蜂報查閱了超過100個帳戶及遊說紀錄，發現兩類帳戶—「公投提案委員會」（ballot measure committees）與「前任立法者持有的競選帳戶」—常被用來鞏固政治關係並支應民選官員的優渥生活，而帳戶內名義上應支持的競選活動卻幾乎未獲分文。

以下是本次調查的五個重點：

一、參議會前議長利用公投委員會支應4萬元超級盃行程

根據競選財務紀錄，參議會前臨時議長麥奎爾（Mike McGuire）旗下的「加州進步」（Progress for California）公投委員會，於2024年2月支付了約4萬美元，用於前往拉斯維加斯參加超級盃（Super Bowl）的三天行程，涵蓋門票、住宿、餐飲及交通支出。此外，超級盃贊助商百威英博（Anheuser-Busch）也向麥奎爾贈送了價值3萬3750美元的套票。麥奎爾團隊聲稱此行是為了募款，但儘管該委員會自2023年底以來募得逾85萬美元，卻未對任何公投提案進行過捐贈。

二、公投委員會成為利益團體提供「無上限」獻金的管道

與受到嚴格限制的候選人競選帳戶不同，「公投提案委員會」可接受單一捐贈者無上限的捐款。調查發現，由現任或前任立法者控制的數十個此類委員會，其資金幾乎全數來自定期向議會進行遊說的工會、企業、部落及產業組織。捐贈者往往以此換取參加演唱會、運動賽事或高檔度假村私人募款活動的機會，而這些場合的參與人員與討論內容通常完全不對外公開。

三、許多受控委員會極少將經費投入實際的公投宣傳

雖然部分委員會確實會資助公投攻防，但蜂報發現，許多帳戶將數十萬美元的資金主要花費在募款活動、旅行、餐飲及顧問費上。以麥奎爾為例，儘管他於2025年捐贈了15萬美元支持第50號提案，但這筆錢是來自他競選更高職位的帳戶，而非其「公投提案委員會」。

四、前任立法者將競選帳戶當作「政治提款機」與遊說工具

加州法律允許卸任官員保留並使用閒置的競選帳戶。調查顯示，部分前議員利用這些資金進行大額政治捐款，或參加私人企業工作相關的組織。例如前議長紐涅茲（Fabian Núñez）在未再參選的情況下，將經費持續轉移至未來的選舉帳戶近20年，期間他身為遊說公司合夥人，已對政治候選人捐出超過130萬美元。

五、支出多屬合法，但監督機制已跟不上時代

倫理與透明度倡議者指出，加州競選財務系統存在巨大漏洞，導致金錢與門路交易在「合法」的情況下進行。作為監管單位的加州公平政治實踐委員會（Fair Political Practices Commission）目前僅有約100名員工，卻需監督數千名候選人。批評者認為，這導致執法往往側重於小型違規，而更大規模、系統性的權錢操作卻始終未受約束。

公投 加州 超級盃

上一則

華男40歲肺癌4期 改變飲食健康有轉機

延伸閱讀

加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸

加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸
諷川普「演講很糟」 加州州長紐森 達沃斯論壇對話被取消

諷川普「演講很糟」 加州州長紐森 達沃斯論壇對話被取消
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
獲2000萬州撥款後…加州藝術學院突關閉 紐森也震驚

獲2000萬州撥款後…加州藝術學院突關閉 紐森也震驚
州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果

州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果
加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡

加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿