蜂報：紐森前幕僚長被捕 加州政治獻金5大發現

2025年11月12日，紐森州長前幕僚威廉森（Dana Williamson，圖中）離開位於加州沙加緬度的法院。（美聯社）

沙加緬度蜂報報導，隨著加州 立法者本月重回工作崗位，沙加緬度（Sacramento）的遊說人員與顧問圈仍因加州州長紐森（Gavin Newsom）前幕僚長威廉森（Dana Williamson）遭逮捕與起訴而動盪不安。

沙加緬度蜂報查閱了超過100個帳戶及遊說紀錄，發現兩類帳戶—「公投 提案委員會」（ballot measure committees）與「前任立法者持有的競選帳戶」—常被用來鞏固政治關係並支應民選官員的優渥生活，而帳戶內名義上應支持的競選活動卻幾乎未獲分文。

以下是本次調查的五個重點：

一、參議會前議長利用公投委員會支應4萬元超級盃 行程

根據競選財務紀錄，參議會前臨時議長麥奎爾（Mike McGuire）旗下的「加州進步」（Progress for California）公投委員會，於2024年2月支付了約4萬美元，用於前往拉斯維加斯參加超級盃（Super Bowl）的三天行程，涵蓋門票、住宿、餐飲及交通支出。此外，超級盃贊助商百威英博（Anheuser-Busch）也向麥奎爾贈送了價值3萬3750美元的套票。麥奎爾團隊聲稱此行是為了募款，但儘管該委員會自2023年底以來募得逾85萬美元，卻未對任何公投提案進行過捐贈。

二、公投委員會成為利益團體提供「無上限」獻金的管道

與受到嚴格限制的候選人競選帳戶不同，「公投提案委員會」可接受單一捐贈者無上限的捐款。調查發現，由現任或前任立法者控制的數十個此類委員會，其資金幾乎全數來自定期向議會進行遊說的工會、企業、部落及產業組織。捐贈者往往以此換取參加演唱會、運動賽事或高檔度假村私人募款活動的機會，而這些場合的參與人員與討論內容通常完全不對外公開。

三、許多受控委員會極少將經費投入實際的公投宣傳

雖然部分委員會確實會資助公投攻防，但蜂報發現，許多帳戶將數十萬美元的資金主要花費在募款活動、旅行、餐飲及顧問費上。以麥奎爾為例，儘管他於2025年捐贈了15萬美元支持第50號提案，但這筆錢是來自他競選更高職位的帳戶，而非其「公投提案委員會」。

四、前任立法者將競選帳戶當作「政治提款機」與遊說工具

加州法律允許卸任官員保留並使用閒置的競選帳戶。調查顯示，部分前議員利用這些資金進行大額政治捐款，或參加私人企業工作相關的組織。例如前議長紐涅茲（Fabian Núñez）在未再參選的情況下，將經費持續轉移至未來的選舉帳戶近20年，期間他身為遊說公司合夥人，已對政治候選人捐出超過130萬美元。

五、支出多屬合法，但監督機制已跟不上時代

倫理與透明度倡議者指出，加州競選財務系統存在巨大漏洞，導致金錢與門路交易在「合法」的情況下進行。作為監管單位的加州公平政治實踐委員會（Fair Political Practices Commission）目前僅有約100名員工，卻需監督數千名候選人。批評者認為，這導致執法往往側重於小型違規，而更大規模、系統性的權錢操作卻始終未受約束。