「加州郵報」 將母報尖銳立場帶到西岸

傳媒大亨梅鐸旗下的「加州郵報」26日創刊。聳動的頭條標題、辛辣的娛樂與名人故事、全面的體育報導，以及立場偏右等，是其特色。（美聯社）

一份全新的小報和新聞網站「加州郵報」(California Post)於26日正式登場。這個嶄新媒體帶著其紐約母報「紐約郵報」直言不諱、粗獷戲謔、立場保守偏向右派的風格，飄移到美國西岸來，準備撼動加州的媒體地景。

「加州郵報」算是「紐約郵報」的洛杉磯 分支，以網上版為主打，設有社交媒體帳號、影片和聲訊內容，但也出版紙本，每份售價3.75美元，其頭版風格是「紐約郵報」一貫的標誌性聳動標題，也許最令人難忘的，是其於1983年的首頁頭條，以嚇人的「無上裝酒吧內無頭屍體」為標題。

「加州郵報」位於洛杉磯的新聞編輯室主編帕普斯（Nick Papps）說：「『紐約郵報』以及現在的『加州郵報』，最標誌性的東西就是頭版，有著獨特的幽默感，可說是我們的招牌。」「加州郵報」在本周一創刊號的頭版是好萊塢頒獎故事，頭條標題以「奧斯卡•王爾德─導演薩弗迪（Safdie）兄弟神祕決裂背後的驚人真相」來開篇。

帕普斯提及，他們的團隊現有80至100人，且仍在壯大，將致力發掘那些對「辛勤工作的普通加州人」屬於重要的議題，包括無家者、經濟負擔能力、科技及「法律與秩序」；同時保留母報「紐約郵報」為人熱議的八卦專欄，在加州版這邊就是嶄新的「第六頁好萊塢」（Page Six Hollywood），以尖銳諷刺之筆，描畫紅毯與名人文化故事。另外，體育新聞亦是重點，將全面報導州內主要聯賽球隊，以及未來的洛杉磯世界盃和奧運會盛事。

「加州郵報」隸屬傳媒大亨梅鐸 （Rupert Murdoch）的「新聞集團」旗下，將傳承其紐約報章廣為人知的尖銳無情、辛辣直擊，以及煽情奇特風格，來進行全國性的資訊報導。

南加州大學 安納伯格傳播與新聞學院教授卡恩（Gabriel Kahn）表示，「加州郵報」將以對抗性風格及和保守立場，衝擊州內媒體生態。他形容現時州內的媒體「沉悶如洗澡水」，尤其是在政治方面。他預計，民主黨州長紐森將成為該報的主要攻擊目標，因他有意競選總統，又是共和黨的眼中釘。但卡恩不預期該報有重大爆料，反而著眼於小報粗俗敏妙、具娛樂性的風格，這是社交媒體致勝之道。

卡恩不預期「加州郵報」能營利，而「紐約郵報」也並非梅鐸的重大獲利源，其目的只是「打擊敵人」，討好右翼當權者。

「加州郵報」的推出，正值紙媒走下坡之際，源於網路世界的衝擊。西北大學梅迪爾新聞學院統計，自2005年以來，全美已有逾3200家報紙停刊。然而，加州仍有數十份報紙生存著，但就缺了專攻區域議題的小報。不過，媒體仍處時艱，就如老牌的「洛杉磯時報」，也剛大規模裁員。