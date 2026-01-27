Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

不同一般的連鎖超市Trader Joe's於26日宣布年度顧客最鍾愛產品，而且一款中華傳統美食奪得冠軍頭銜。

聖荷西信使報報導，備受民眾喜愛的Trader Joe's宣布了第17屆年度顧客選擇獎，共頒發11個獎項，其中包括一款美味佳餚和一款富含蛋白質的新品。

Trader Joe's的顧客從去年年底就開始投票。不符合參選資格的是那些常年獲獎、已被列入Trader Joe's名人堂（TJ Hall of Fame）的產品。當然，這些產品包括：中華橘皮雞（Mandarin Orange Chicken）、意想不到的切達起司（Unexpected Cheddar）、黑巧克力花生醬杯（Dark Chocolate Peanut Butter Cups）以及辣椒青檸玉米片（Chili & Lime Flavored Rolled Corn Tortilla Chips）。未來還將有更多產品加入名人堂。

今年獲獎的產品如下：

最愛美食：薑味豬肉餡小籠湯包（Steamed Pork & Ginger Soup Dumplings）

最愛新品：蛋白煎餅（Protein Pancakes），每四塊含20克蛋白質

最愛午餐/晚餐：奶油雞配巴斯馬蒂香米飯（Butter Chicken With Basmati Rice）

最愛飲品：香料蘋果酒（Spiced Apple Cider），季節性產品（這款產品已五次以上獲獎，堪稱經典！）

最愛起司：各種口味的羊奶起司（Goat cheese）

最愛蔬果：迷你酪梨（Teeny Tiny Avocados）

最愛開胃菜：奶油菠菜洋薊沾醬（Creamy Spinach & Artichoke Dip）

最愛早餐/早午餐：薯餅（Hash Browns）

最愛甜點：美味冰淇淋三明治（Sublime Ice Cream Sandwiches）

最愛零食：蒜香奶油愛爾蘭洋芋片（Garlic Butter Irish Potato Chips）

沐浴、身體保養及家居用品：巴西堅果護膚乳（Brazil Nut Body Butter），季節性產品，將於今夏回歸

