加州人口外流放緩 伊利諾、內華達移入比例大

SFGate報導，根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）公布的最新數據，加州居民遷往美國其他州的趨勢已放緩，從2023年淨流失26萬8052人，降至2024年的25萬4332人。不過，雖然加州人口外流已放緩，但外流人數仍是全美最多，其次是佛羅里達州和德州。

與2023年相比，2024年最受加州居民青睞的移居目的地仍是德州，約有4萬5447名加州人搬到德州，比2023年多出約7000人，其次是亞利桑納州和內華達州 。2024年搬到加州最多的則是德州、亞利桑納州和華盛頓州居民。

然而，有些州遷入加州的人數比加州遷入到這些州的人數還多，其中以伊利諾州 最為顯著。數據顯示，2024年從伊利諾州搬到加州的人數，比加州搬到伊利諾州的人數多出約1萬人。

舊金山紀事報指出，伊利諾州過去十年也經歷了人口外流趨勢。與加州情況類似，政界人士和智庫將伊利諾州人口外流現象歸咎於多個因素，包括高生活成本、重稅以及其他州有更好的就業機會。

在經歷多年相對穩定的淨遷出人口（每年低於20萬人）之後，加州居民向其他州的遷徙從2021年開始加速，年遷出人數曾高達40萬人。不過，近兩年有所回落，但始終高於25萬人。

加州居民經常稱，高住房成本是他們選擇離開加州的主要原因。政治因素也是影響人們搬離加州的另一個主要原因，數據顯示，選擇搬離加州的共和黨人比民主黨人多。

雖然2024年加州有約5萬3000人搬到內華達州，內華達州只有約2萬1000人搬到加州，但一個有趣的說法是，從百分比來看，內華達州人搬到加州比加州人搬到內華達州要多。

News From The States表示，5萬3000人僅占加州總人口的千分之一，但2萬1000人則占了內華達州總人口的千分之七，因此，以人口比例來看，遷往加州的內華達州居民大約是遷往內華達州的加州居民的六倍。