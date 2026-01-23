Bilt 2.0可刷房貸 點數達人：精算不足反虧

近期Bilt升級至2.0版本，除了延續可用於繳納房租的功能外，更新增可支付房貸的選項，引發市場高度關注。（Bilt官網截圖）

Bilt 1.0信用卡因可在零手續費的情況下繳納房租，自推出以來便獲得市場高度評價，不僅點數用途廣泛，累積速度也相當快，成為租屋族眼中的熱門卡片。近期Bilt升級至2.0版本，新增可支付房貸選項，引發高度關注。不少消費者認為，新版制度看起來回饋全面、開卡幾乎「穩賺不賠」。不過，有長期研究信用卡點數回饋的華裔 達人指出，新回饋系統設計相當複雜，若未充分理解規則，實際回饋恐怕不如預期。

Bilt Rewards日前宣布，Bilt Card 2.0將於2月7日正式上線。此次升級，Bilt一口氣推出三張全新信用卡，並導入全新獎勵制度，在原有廣受好評的Bilt Rewards點數外，新增第二種回饋貨幣 「Bilt Cash」。

創辦Trip Plus、深耕信用卡點數領域超過10年的點數達人林志祥受訪指出，全新的回饋機制「Bilt Cash」，主打持卡人於日常消費可獲得4% Bilt Cash回饋。不過，在2.0制度下，房租與房貸支付雖標示為「免手續費」，實際運作方式是透過持卡人日常消費所累積的Bilt Cash，來抵扣原本約3%的房租手續費。換言之，房租房貸回饋並非真正免成本，而是以消費回饋補貼相關費用，使整體回饋結構相對複雜，理解門檻也高。

林志祥提到， Bilt 2.0推出後，市場反應呈現「負面評價高於正面」的情況。他認為，新制度更適合熟悉點數操作、願意精算回饋結構的進階用戶，對一般消費者而言門檻偏高。他解釋Bilt 2.0的設計邏輯表示，Bilt 2.0更像是試圖將持卡人的日常消費重新綁回卡片上，以消費回饋來彌補房租與相關手續費支出。回饋制度必須經過精細計算，否則持卡人很容易在不知不覺中「被虧到」。

相較Bilt 1.0時期簡單直觀設計，Bilt 2.0已不再是「無腦刷也能賺點數」的產品。林志祥認為，若不繳房租或房貸，不建議申辦Bilt 2.0系列卡片，三張新卡皆須搭配特定消費結構才能發揮價值。新推出的「Bilt Cash」體制表面上類似現金回饋，但實際上屬於「使用受限的現金回饋」，僅能在指定通路或用於抵扣房租相關費用。

根據The Points Guy報導，現有Bilt Mastercard（舊版）持卡人暫時無須採取任何行動。持卡人可自行選擇是否更換為其中一張新卡。若選擇升級至Bilt Card 2.0，申請過程僅會進行軟性信用查詢，不影響信用評分，並可在2月7日正式上線前收到新卡。

對不打算選擇任何Bilt Card 2.0方案的持卡人，也可選擇關閉原有的Wells Fargo帳戶，或轉換為Wells Fargo Autograph Card（卡號將更換）。Bilt表示，整體轉換流程將採取無縫銜接設計，若選擇升級新卡，原有卡號將維持不變；Apple Pay與Google Pay也將於2月7日自動更新為新卡資訊。若帳戶仍有未清餘額，亦可依審核結果轉移至新的Bilt Card 2.0。