我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

Bilt 2.0可刷房貸 點數達人：精算不足反虧

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期Bilt升級至2.0版本，除了延續可用於繳納房租的功能外，更新增可支付房貸的選項，引發市場高度關注。（Bilt官網截圖）
近期Bilt升級至2.0版本，除了延續可用於繳納房租的功能外，更新增可支付房貸的選項，引發市場高度關注。（Bilt官網截圖）

Bilt 1.0信用卡因可在零手續費的情況下繳納房租，自推出以來便獲得市場高度評價，不僅點數用途廣泛，累積速度也相當快，成為租屋族眼中的熱門卡片。近期Bilt升級至2.0版本，新增可支付房貸選項，引發高度關注。不少消費者認為，新版制度看起來回饋全面、開卡幾乎「穩賺不賠」。不過，有長期研究信用卡點數回饋的華裔達人指出，新回饋系統設計相當複雜，若未充分理解規則，實際回饋恐怕不如預期。

Bilt Rewards日前宣布，Bilt Card 2.0將於2月7日正式上線。此次升級，Bilt一口氣推出三張全新信用卡，並導入全新獎勵制度，在原有廣受好評的Bilt Rewards點數外，新增第二種回饋貨幣 「Bilt Cash」。

創辦Trip Plus、深耕信用卡點數領域超過10年的點數達人林志祥受訪指出，全新的回饋機制「Bilt Cash」，主打持卡人於日常消費可獲得4% Bilt Cash回饋。不過，在2.0制度下，房租與房貸支付雖標示為「免手續費」，實際運作方式是透過持卡人日常消費所累積的Bilt Cash，來抵扣原本約3%的房租手續費。換言之，房租房貸回饋並非真正免成本，而是以消費回饋補貼相關費用，使整體回饋結構相對複雜，理解門檻也高。

林志祥提到， Bilt 2.0推出後，市場反應呈現「負面評價高於正面」的情況。他認為，新制度更適合熟悉點數操作、願意精算回饋結構的進階用戶，對一般消費者而言門檻偏高。他解釋Bilt 2.0的設計邏輯表示，Bilt 2.0更像是試圖將持卡人的日常消費重新綁回卡片上，以消費回饋來彌補房租與相關手續費支出。回饋制度必須經過精細計算，否則持卡人很容易在不知不覺中「被虧到」。

相較Bilt 1.0時期簡單直觀設計，Bilt 2.0已不再是「無腦刷也能賺點數」的產品。林志祥認為，若不繳房租或房貸，不建議申辦Bilt 2.0系列卡片，三張新卡皆須搭配特定消費結構才能發揮價值。新推出的「Bilt Cash」體制表面上類似現金回饋，但實際上屬於「使用受限的現金回饋」，僅能在指定通路或用於抵扣房租相關費用。

根據The Points Guy報導，現有Bilt Mastercard（舊版）持卡人暫時無須採取任何行動。持卡人可自行選擇是否更換為其中一張新卡。若選擇升級至Bilt Card 2.0，申請過程僅會進行軟性信用查詢，不影響信用評分，並可在2月7日正式上線前收到新卡。

對不打算選擇任何Bilt Card 2.0方案的持卡人，也可選擇關閉原有的Wells Fargo帳戶，或轉換為Wells Fargo Autograph Card（卡號將更換）。Bilt表示，整體轉換流程將採取無縫銜接設計，若選擇升級新卡，原有卡號將維持不變；Apple Pay與Google Pay也將於2月7日自動更新為新卡資訊。若帳戶仍有未清餘額，亦可依審核結果轉移至新的Bilt Card 2.0。

華裔 貨幣 Google

上一則

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

下一則

H Mart 加州Fremont旗艦店 購物與休閒一站體驗

延伸閱讀

川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任

川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任
自爆獲升級酒店套房、坐私人船艙 港駐天津主任到職2天被炒

自爆獲升級酒店套房、坐私人船艙 港駐天津主任到職2天被炒
聯準會主席出席庭審支持理事庫克 遭美財長批政治化

聯準會主席出席庭審支持理事庫克 遭美財長批政治化
響應川普 Bilt推利率上限10%信用卡 支付房租、房貸還有獎勵

響應川普 Bilt推利率上限10%信用卡 支付房租、房貸還有獎勵
購屋考量房貸外 還要注意這些隱性支出

購屋考量房貸外 還要注意這些隱性支出
降信用卡利率20日實施 華爾街出招應急

降信用卡利率20日實施 華爾街出招應急

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」