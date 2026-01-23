私密景點／萬頭象鼻海豹為求偶繁殖爭鬥 州立公園岸邊盛況

我的頻道

編譯組／綜合報導
每年12月中至翌年3月，大批象鼻海豹來到加州新年州立公園繁殖。（美聯社）
每年12月中至翌年3月，大批象鼻海豹來到加州新年州立公園繁殖。（美聯社）

每年冬天，大約有1萬頭象鼻海豹（elephant seals）會來到加州的新年州立公園（Año Nuevo State Park），在此為求偶而爭鬥、交配和產子。這壯觀景象當下已吸引不少遊客前往觀賞，因為這期間是由12月中持續到翌年3月，吸引著大批野生動物愛好者前來，一睹地球上體型最大海豹的風采。

在這象鼻海豹於新年州立公園的繁殖季節，遊人必須預約進園，以便由講解員帶領步入園內，觀看象鼻海豹的年度盛景。預約到網站www.reservecalifornia.com辦理。

公園解說員斯特恩（Laura Stern）形容這是象鼻海豹的「產子季節」，雄性象海豹身長有的至4.9米，體重可達2.5噸，牠們會為了爭奪與雌性交配繁殖的機會，而展開血腥搏鬥。因此，牠們大多數返回其原生地的海灘。目前，大約已有1萬頭象鼻海豹來到了加州的新年地區（Año Nuevo，西班牙語，解作「新年」）。

19世紀時，象鼻海豹曾被獵殺至幾乎絕種，因為人們欲取得牠們的皮下脂肪，用以提煉油脂。1892年，餘下不到100隻象鼻海豹在加州Baja海岸堆出的一個小島上。

意識到有關危機後，墨西哥政府於1922年將法律保護範圍，擴大至象鼻海豹。不久後，美國也予以保護。目前，太平洋的象海豹數量估計回升至25萬隻左右。

新年州立公園位於舊金山以南約90分鐘車程，是美國西岸供群居動物繁殖的大陸地區之一。每逢象鼻海豹到此處產子的季節，遊客便蜂擁而至，預訂由講解員帶領的步覽團，觀看雄性象鼻海豹在海邊爭鬥，聽到牠們的咆哮聲響徹海岸，又見到母海豹在沙丘上哺育重達75磅、流線型又光滑的幼崽。

來自加州柏克萊的遊客卡恩（Carrie Kahn）讚嘆說：「真令人眼界大開。你會疑惑，牠們是怎麼從A點移動到B點的呢？牠們看起來好慢，但實際卻是速度很快，體型又大，還會高聲嚎叫，發出各種聲音。」

史特恩說，雄象鼻海豹的睪固酮水平是哺乳類動物之中最高的：「所以牠們只想交配、打架、進食，如此循環下去……你不是在博物館，不是在水族館。你就在這裡，親眼見到牠們，看著牠們做牠們要做的事情。」。

