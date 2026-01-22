加州電動車銷逾250萬輛 聖塔克拉拉縣占41%最高

加州能源委員會公布的數據顯示，加州2012年到2025年電動車總銷量超過250萬輛，遠超過2012年設定的150萬輛目標。（美聯社）

2012年時，加州 道路上約有3萬輛電動車 ，當時，混合油電車豐田Prius在許多地區仍是新鮮事物，特斯拉 還只是一家規模較小的新創公司，主要吸引的客群是業餘愛好者。

時任加州州長布朗（Jerry Brown）2012年簽署了一項行政命令，設定了一個大膽的目標：加州電動車銷量到2025年達到150萬輛。許多人對此抱持懷疑態度，但事實證明，加州輕而易舉達成了這個目標。

聖荷西信使報報導，根據加州能源委員會（California Energy Commission）20日公布的數據，加州自2012年以來，已售出超過250萬輛電動車。

州長紐森（Gavin Newsom）20日在瑞士舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說時提到了這個數字，準確來說，是255萬1121輛。他說：「當其他人說這是不可能的任務時，我們投資了這個未來。」

過去20多年來，加州一直是美國電動車銷售的領導者。為了減少空氣汙染和溫室氣體排放，加州政府提供了退稅、稅金減免和其他獎勵措施，鼓勵居民購買電動車。

隨著科技的進步，電動車的續航力大幅提升，現在許多車型充滿電後可行駛超過300哩。目前，電動車銷量已占加州新車總銷量的22.9%，各縣中以灣區聖塔克拉拉縣電動車銷量占41.1%為最高。

不過，在川普推翻或阻止前總統拜登制定的許多聯邦獎勵措施的情況下，電動車面臨巨大的阻力。去年，川普取消了購買新電動車最高7500美元的聯邦稅金減免優惠、終止了允許電動車駕駛使用聯邦資助的高速公路共乘車道的優惠政策，並阻擋了加州實施在2035年前禁售燃油車的法規。

數據顯示，加州2025年電動車銷量為40萬零8731輛，比2022年高出一倍，但低於2024年的44萬3374輛。加州2025年汽車銷售最高的前三名車款為特斯拉Model Y、Model 3和豐田Camry燃油車。

雖然特斯拉仍高居加州電動車銷量之冠，但過去一、兩年來銷量有所下滑，主要是加州居民不滿特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）捐款2億5000萬元助川普競選總統，以及在川普上任後主導政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦員工。

兩周前，紐森才在州預算提案中宣布，將撥款2億美元用於新電動車補助計畫，但具體細節還未進行最終確定。