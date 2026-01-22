我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

加州電動車銷逾250萬輛 聖塔克拉拉縣占41%最高

編譯廖宜怡／綜合報導
加州能源委員會公布的數據顯示，加州2012年到2025年電動車總銷量超過250萬輛，遠超過2012年設定的150萬輛目標。（美聯社）
加州能源委員會公布的數據顯示，加州2012年到2025年電動車總銷量超過250萬輛，遠超過2012年設定的150萬輛目標。（美聯社）

2012年時，加州道路上約有3萬輛電動車，當時，混合油電車豐田Prius在許多地區仍是新鮮事物，特斯拉還只是一家規模較小的新創公司，主要吸引的客群是業餘愛好者。

時任加州州長布朗（Jerry Brown）2012年簽署了一項行政命令，設定了一個大膽的目標：加州電動車銷量到2025年達到150萬輛。許多人對此抱持懷疑態度，但事實證明，加州輕而易舉達成了這個目標。

聖荷西信使報報導，根據加州能源委員會（California Energy Commission）20日公布的數據，加州自2012年以來，已售出超過250萬輛電動車。

州長紐森（Gavin Newsom）20日在瑞士舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說時提到了這個數字，準確來說，是255萬1121輛。他說：「當其他人說這是不可能的任務時，我們投資了這個未來。」

過去20多年來，加州一直是美國電動車銷售的領導者。為了減少空氣汙染和溫室氣體排放，加州政府提供了退稅、稅金減免和其他獎勵措施，鼓勵居民購買電動車。

隨著科技的進步，電動車的續航力大幅提升，現在許多車型充滿電後可行駛超過300哩。目前，電動車銷量已占加州新車總銷量的22.9%，各縣中以灣區聖塔克拉拉縣電動車銷量占41.1%為最高。

不過，在川普推翻或阻止前總統拜登制定的許多聯邦獎勵措施的情況下，電動車面臨巨大的阻力。去年，川普取消了購買新電動車最高7500美元的聯邦稅金減免優惠、終止了允許電動車駕駛使用聯邦資助的高速公路共乘車道的優惠政策，並阻擋了加州實施在2035年前禁售燃油車的法規。

數據顯示，加州2025年電動車銷量為40萬零8731輛，比2022年高出一倍，但低於2024年的44萬3374輛。加州2025年汽車銷售最高的前三名車款為特斯拉Model Y、Model 3和豐田Camry燃油車。

雖然特斯拉仍高居加州電動車銷量之冠，但過去一、兩年來銷量有所下滑，主要是加州居民不滿特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）捐款2億5000萬元助川普競選總統，以及在川普上任後主導政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦員工。

兩周前，紐森才在州預算提案中宣布，將撥款2億美元用於新電動車補助計畫，但具體細節還未進行最終確定。

加州 電動車 特斯拉

上一則

史丹福大學非侵入性腦部治療 治憂鬱症有效

下一則

南加植物商店賣的不只是綠色 用綠植、咖啡、美食吸睛

延伸閱讀

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過
川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」
川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

川普不顧和平 該得最厚臉皮獎
川普：普亭接受邀請 同意加入和平理事會

川普：普亭接受邀請 同意加入和平理事會
川普：已同北約就格陵蘭制定協議框架 取消對歐加關稅

川普：已同北約就格陵蘭制定協議框架 取消對歐加關稅
丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
自2025年12月15日起，H-1B申請人及其H-4眷屬在領事審理過程中，將接受更全面的線上背景審查，包括社交媒體活動的檢視。（示意圖，取材自Pexels）

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

2026-01-18 01:20

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃