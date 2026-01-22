史丹福大學非侵入性腦部治療 治憂鬱症有效

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
史丹福大學「腦刺激實驗室」（Brain Stimulation Lab.）網站首頁 (bsl.stanford.edu)
史丹福大學開創的非侵入性腦部治療方法，被證實對憂鬱症有效。

聖荷西信使報報導，27歲那年夏天，澤科（Valerie Zeko）無所事事地癱在沙發上看電視，沒有去和朋友一起玩，也沒有去探索家附近的海灘，而只是虛度光陰。後來她才知道，那段時間是她第一次憂鬱症發作。

「我感覺自己腦子裡和外面一樣都籠罩在迷霧之中，」現年57歲的澤科這樣描述這種情緒障礙。這種障礙讓她長達28年都無法享受快樂，失去了動力和自尊，直到她最終找到了有效的治療方法。

「我生活中的一切看起來都很完美美好，但我的腦子裡總是充斥著糟糕的、消極的自我對話，」澤科表示。「我感覺我的整個生活都在崩潰瓦解。我連家裡的事情都做不好。」

2011年，澤科第一次尋求幫助時，醫生開了抗憂鬱藥安非他酮（bupropion），她斷斷續續地服用了幾年。這種藥讓她感覺更有活力，但有時這種活力會轉化為焦慮。之後，澤科和一位精神科醫生嘗試用其他七種抗憂鬱藥物來治療她的情緒障礙。

「它們要嘛完全無效，要嘛讓情況更糟，」她說。澤科也提到，其他「可怕」的副作用包括泌尿道問題、頭痛、惡夢、情感麻木和疲勞。

澤科的困境符合專家所說的難治性憂鬱症（trending resistance depression，TRD），神經技術公司Magnus Medical的共同創辦人兼首席科學官、精神科醫師本茨利博士（Dr. Brandon Bentzley）表示，專家可能會用這個術語，或簡稱TRD，來描述一種或多種經過驗證的常規憂鬱症治療方法無效的憂鬱症。全球約有3.32億憂鬱症患者，其中近三分之一屬於難治性憂鬱症。

後來，一位朋友建議澤科參加史丹福大學「腦刺激實驗室」（Brain Stimulation Lab.）一項針對難治性憂鬱症的創新五日療法的隨機對照臨床試驗。這項名為SAINT（史丹福加速智慧神經調控療法）的療法，透過向患者前額葉皮質的特定區域發送快速磁脈衝來發揮作用。前額葉皮質是情緒和認知處理與調節的核心區域；其功能障礙被認為是導致憂鬱症的關鍵因素之一。

在2023年11月接受SAINT治療後僅僅一周左右，澤科享受生活的能力（缺乏這種能力是憂鬱症的典型症狀）就得到了顯著改善。

