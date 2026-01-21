打破都會迷思 城市生活品質佳 舊金山全加州最宜居

舊金山在「生活品質」評比中排名全美第三，整體宜居程度則在全美名列第33。（取自Visit California）

根據洛杉磯 KTLA電視台報導，一項最新研究指出，加州 多個都會區在「生活方式滿意度」方面表現亮眼，整體宜居程度優於外界普遍印象，並在全美名列前茅。RentCafe分析的16個加州都會區中，有一半在生活品質評比中獲高分。其中，舊金山 是加州「生活品質（quality of life）」最高都會區，整體宜居程度則在全美名列第33。

其他表現突出的加州城市，還包括聖地牙哥、沙加緬度（Scramento）、聖塔羅莎（Santa Rosa）及瓦利賀（Vallejo），分別排全美第12、第13、第16與第20。至於南加州的洛杉磯，生活品質排全美46，雖是加州排名第6宜居的都會區，但在全美宜居排名77，不算高。

該研究由房地產平台RentCafe進行，針對全美149個都會區，依據收入成長率、通勤時間、生活機能可及性等17項指標進行評比。結果顯示，生活方式滿意度等因素，成為推升加州城市排名的重要關鍵。

研究指出，加州多個高排名城市的生活品質，並非由單一因素所決定。RentCafe認為，健康生活型態是關鍵之一，這些地區居民普遍較為活躍，且生活機能便利。在舊金山、聖地牙哥與瓦利賀，超過97%的居民可輕鬆抵達公園、健身房及休閒設施。此外，評估健康飲食環境的「食品品質指數」也給予這些都會區高分，相關地區居民每月通報的病假天數亦相對較少。

在經濟方面，研究指出，生活成本並不足以全面反映地方經濟實力。以加州生活成本相對較低的佛萊斯諾（Fresno）與貝克斯菲（Bakersfield）為例，兩地生活成本仍比全國平均高出至少8%；但在宜居性排名中，卻落後部分生活成本更高城市。RentCafe表示，評比中同時納入就業市場等社會經濟指標，高失業率成為部分地區排名受限主因。

舊金山在「生活品質」評比中排名全美第三，整體宜居程度則在全美名列第33。（取自RentCafe官網）

通勤時間亦是影響加州居民生活品質的重要因素。研究發現，雖然大型都會區通常伴隨較長通勤時間，但仍存在例外。在洛杉磯、舊金山及河濱市（Riverside），約有近半數居民通勤時間超過30分鐘；人口規模較小的聖荷西（San Jose），反而有超過半數居民面臨長時間通勤。相較之下，聖地牙哥與沙加緬度的通勤壓力則相對較低。

此外，部分中小型都會區如士德頓（Stockton）與瓦利賀，居民花費在交通上的時間比例偏高；佛萊斯諾則成為例外，儘管人口超百萬，僅約26%的居民通勤時間超過30分鐘。

至於全美最宜居的都會區，RentCafe評比結果指出，首都華盛頓特區（Washington, D.C.）在生活品質、區位與社區等指標中表現突出，排名全國第一。