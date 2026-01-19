美台關稅降至15% 律師：台商拓美 須留意法規

台美關稅降至15%，律師指出有助台商加速赴美投資，但提醒須謹慎規劃簽證與合法合規程序，避免影響後續營運。（綠楓法律集團提供）

美國與台灣雙邊關稅 調降至15%，外界普遍認為，此舉將吸引更多台灣企業赴美投資，並加深雙邊供應鏈 合作。對此，綠楓法律集團陳啟耕律師指出，雖然關稅下調帶來利多，但企業在進入美國市場前，仍須謹慎評估移民法規與合法簽證 規畫，避免產生不利後果。

陳啟耕表示，關稅政策的確釋出明確訊號，代表美方期待加強與台灣這一友好國家的經濟關係，鼓勵更多台資企業赴美發展，創造就業與產值。「以台積電為例，已在美國深耕多年，未來勢必帶動更多中下游協力廠商跟進，擴大供應鏈版圖。」

然而，陳啟耕提醒，儘管經貿政策利多，但目前美國政府尚未針對台灣或其他國家就簽證政策提出鬆綁計畫。他指出，對企業而言，派員赴美的主要簽證選項L1A與E2，兩者皆各有適用條件與風險考量。

陳啟耕說，L1A屬跨國公司內部調職簽證，主要適用高階主管；而E2投資簽證則是目前我們觀察到成長最快類型，條件相對彈性，可適用台灣在美設立企業後所派遣的管理人員或技術人員。

在談及台灣中小企業的機會時，陳啟耕指出，美國市場目前具備「Made in America」的政策導向，對實際落地的製造或科技產業企業，具有加分效益。「許多原本因成本或稅務不確定性而猶豫的協力廠商，如今更有意願加快布局，但是積極不等於可以草率行事。」

他坦言，過去幾年確實有部分台商因未熟悉當地法律、稅務與簽證制度，導致企業設立、招募與派遣人員等環節遭遇瓶頸，嚴重時甚至影響整體投資計畫。「最怕的就是用了錯誤簽證，例如用商旅簽證B1或ESTA讓員工入境工作，這不僅影響個人，企業也可能被列入移民局黑名單。」

他呼籲所有外籍人士，包括台灣業者與員工，在美從事各項經貿活動時，應妥善保存證明合法身分的文件，並理解自身簽證類別的權限限制。「合法經營、誠實申報、合規用人，是台商在美永續經營最根本的三大原則。」