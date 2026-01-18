2情況才須出示美國公民證明 但現實情況複雜

移民執法者在檢查民眾的身分證明文件。 （路透）

NBC電視台報導，國土安全部 長諾姆（Kristi Noem）日前面臨質詢，焦點在美國公民 會被要求提供公民身分證明，以及國土安全部是否建議民眾隨身攜帶此類身分證件。儘管諾姆避開正面回應，但相關爭議已引發大眾疑慮：美國公民究竟在何時、或是否有義務出示公民證明？

洛杉磯加大（UCLA）法學院移民 法律與政策中心共同主任阿魯蘭南瑟姆（Ahilan Arulanantham）接受專訪，釐清相關法律邊界。

阿魯蘭南瑟姆指出，法律上美國公民僅在以下兩種情況，必須出示公民證明：1、入境美國；2、申請有特定國籍要求的工作。

他強調，如果執法人員在街頭盤查，且沒有理由相信該人犯罪，受盤查者沒有義務出示任何身分證明。事實上，大多數美國人並不需要隨身攜帶身分證件，唯一的例外是開車時須攜帶駕照，或某些被川普政府要求向政府登記的無證移民。

儘管法律有其規範，但現實情況，卻顯得複雜。移民執法者確實有權短暫拘留某人，以判定其在美居留是否合法，前提是該執法者必須具備「合理懷疑」該人士違反移民法。

若不幸遭到逮捕或拘留，專家提供以下實務建議：

一、切勿簽署任何文件：即使受脅迫，也請勿簽字。

二、不要肢體反抗：如果是公民並認為拘留不合法，請遵循指令，不要試圖大聲咆哮或肉體反抗，因為這可能觸犯法律。

三、儘速求援：第一時間聯繫親屬以提供證明文件，或撥打電話給律師。

阿魯蘭南瑟姆強調：「美國在歷史上並非一個『隨時要看你證件』（Show-me-your-papers）的國家。」