我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2情況才須出示美國公民證明 但現實情況複雜

編譯組/綜合報導
移民執法者在檢查民眾的身分證明文件。 （路透）
移民執法者在檢查民眾的身分證明文件。 （路透）

NBC電視台報導，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）日前面臨質詢，焦點在美國公民會被要求提供公民身分證明，以及國土安全部是否建議民眾隨身攜帶此類身分證件。儘管諾姆避開正面回應，但相關爭議已引發大眾疑慮：美國公民究竟在何時、或是否有義務出示公民證明？

洛杉磯加大（UCLA）法學院移民法律與政策中心共同主任阿魯蘭南瑟姆（Ahilan Arulanantham）接受專訪，釐清相關法律邊界。

阿魯蘭南瑟姆指出，法律上美國公民僅在以下兩種情況，必須出示公民證明：1、入境美國；2、申請有特定國籍要求的工作。

他強調，如果執法人員在街頭盤查，且沒有理由相信該人犯罪，受盤查者沒有義務出示任何身分證明。事實上，大多數美國人並不需要隨身攜帶身分證件，唯一的例外是開車時須攜帶駕照，或某些被川普政府要求向政府登記的無證移民。

儘管法律有其規範，但現實情況，卻顯得複雜。移民執法者確實有權短暫拘留某人，以判定其在美居留是否合法，前提是該執法者必須具備「合理懷疑」該人士違反移民法。

若不幸遭到逮捕或拘留，專家提供以下實務建議：

一、切勿簽署任何文件：即使受脅迫，也請勿簽字。

二、不要肢體反抗：如果是公民並認為拘留不合法，請遵循指令，不要試圖大聲咆哮或肉體反抗，因為這可能觸犯法律。

三、儘速求援：第一時間聯繫親屬以提供證明文件，或撥打電話給律師。

阿魯蘭南瑟姆強調：「美國在歷史上並非一個『隨時要看你證件』（Show-me-your-papers）的國家。」

移民 美國公民 國土安全部

上一則

春節將至高管贈票？華航打假已報案

下一則

大熊湖白頭鷹侶 新繁殖季來了

延伸閱讀

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲
美再扣委國「影子船隊」油輪 完成首宗價值5億石油交易

美再扣委國「影子船隊」油輪 完成首宗價值5億石油交易
「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民
抗議ICE擴大 諾姆增派數百探員駐明州

抗議ICE擴大 諾姆增派數百探員駐明州
ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法
ICE明州開槍殺人引爆紐約抗議潮 國土安全部長親臨辯護

ICE明州開槍殺人引爆紐約抗議潮 國土安全部長親臨辯護

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
Nuo Mochi麻糬專賣店，幾乎每天都吸引大批排隊人潮。（記者謝雨珊／攝影）

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

2026-01-15 13:23
社媒影片顯示，一名美ICE探員在執法現場與圍觀民眾發生言語衝突，並在鏡頭前表示自己年薪高達20萬美元。圖為示意圖。(路透)

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

2026-01-16 16:01

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了