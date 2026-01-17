無視川普 馬丁路德金日逾200州立公園免費開放

莫雷拉(Andrew Molera)州立公園是馬丁路德金日當天，200多個免費開放的州立公園之一。 (parks.ca.go)

加州 無視川普 的措施，馬丁路德金日當天有200多個州立公園 免費開放，民眾可以趁機帶家人出遊。

SFGATE報導，在川普總統刪除馬丁路德金紀念日國家公園的免費入場優惠後，加州州立公園將在即將到來的假期中，在200多個州立公園提供免費入場。州長紐森16日在舊金山舉行的新聞發布會上表示，加州已籌集到私人資金，用於抵消車輛免費進入公園的成本。

「當川普試圖抹殺馬丁路德金博士的遺產時，加州將銘記他的功績。」紐森說，載客不超過九人的車輛19日可免費進入參與活動的公園。這些公園的名單可在加州州立公園網站上找到。不過，部分公園預計仍將收取費用，包括設有越野車區域、按人頭收費、由合作機構營運或提供導覽服務的公園，例如赫氏古堡（Hearst Castle）。

馬丁路德金紀念日，並非川普首次針對聯邦假日取消免費入場資格。川普政府也取消了6月19日「六月節」（Juneteenth）當天國家公園的免費入園活動。「六月節」是聯邦假日，紀念美國正式廢除奴隸制。取而代之的是，川普的生日6月14日（同時也是國旗日）被列入了2026年的免費入園日名單。

「馬丁路德金紀念日現在變成了川普紀念日。我們還需要什麼證據才能明白美國到底發生了什麼事？」紐森在新聞發布會上說道。全國有色人種協進會(NAACP)也譴責了政府在12月的決定，稱將馬丁路德金紀念日和六月節從免費入場日名單中移除，會削弱黑人的韌性並抹殺黑人的歷史。

此次變更正值川普政府的國家公園爭議不斷之際。近期，新發行的公園通行證上印有川普的頭像，引發環保非營利組織提訴內政部，指控此舉違法。內政部則警告稱，用貼紙或其他材料遮蓋川普的頭像可能會導致通行證失效。

去年5月，川普政府下令公園管理人員移除──並呼籲遊客舉報──那些以負面方式描繪美國歷史的公園標誌。