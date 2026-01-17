西維吉尼亞州威爾頓 獲評全美適合養老城市第2名

我的頻道

編譯組／綜合報導
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

每日郵報（Daily Mail）報導，一座名不見經傳的工業歷史的小城市，卻成了美國人最佳退休城市之一。該城市擊敗佛羅里達州（Florida）與卡羅來納州（Carolinas）多個知名陽光城市，獲評全美最佳退休地第二名。

西維吉尼亞州（West Virginia）的威爾頓（Weirton）是一座樸實的鋼鐵城市，隸屬於都會區的一部分，對許多美國人而言甚至相當陌生。然而，根據「美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）」最新公布的年度排名，威爾頓高登2026年全美最佳退休地點榜單第2名。

該榜單評估全美約850個城市，依據退休族群最重視的條件進行綜合比較，包括生活品質（權重最高）、生活可負擔性、醫療保健品質、退休稅負、55歲以上人口與遷移趨勢，以及就業市場表現。今年該榜單的競爭尤為激烈，納入評比的城市數量比往年增加數百個，最終選出前250名。

威爾頓位於俄亥俄河畔，距離賓州（Pennsylvania）與俄亥俄州（Ohio）邊界僅數分鐘車程，擁有深厚的工業歷史。市長哈里斯（Dean M. Harris）對此排名表示自豪，強調市府致力於打造安全、整潔、可負擔且適合各年齡層居住的社區，並指出威爾頓距離匹茲堡國際機場僅約20分鐘車程，是城市的一大優勢。

根據「美國新聞與世界報導」資料，威爾頓人口約1億8315人，中位年齡為45.5歲，家庭收入中位數為5萬8097美元，平均通勤時間約18分鐘，失業率為4.97%。當地房屋價值中位數僅12萬4746美元，遠低於全美平均的37萬489美元；租金中位數則約為548美元，對固定收入的退休族群而言相當具吸引力。

休閒資源也是威爾頓的一大亮點。北狹地鐵路步道（Northern Panhandle Rail Trail）深受跑者與自行車愛好者喜愛；湯姆林森溪州立公園（Tomlinson Run State Park）提供露營、健行與釣魚活動；俄亥俄河則適合皮划艇與河上遊覽。社區中心與博物館也為退休人士提供豐富的社交與文化活動。

威爾頓曾以威爾頓鋼鐵公司（Weirton Steel Company）聞名，該廠在20世紀曾是全球最大的整合鋼鐵廠之一，深刻塑造地方經濟。如今，這座小城結合低生活成本、自然景觀與緊密社群，重新在全美退休地圖上嶄露頭角。

退休 西維吉尼亞州 俄亥俄州

