加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡

編譯廖宜怡／綜合報導
路易斯安那州檢察長要求引渡一名被控郵寄墮胎藥到該州的加州醫師，但遭到加州州長紐森斷然拒絕。

衛報（The Guardian）報導，紐森14日發出聲明說：「我們拒絕路易斯安那州的請求。我們絕不允許其他州的極端政客干涉加州，試圖以醫師提供生育健康服務為由來懲罰他們。現在不行，以後也不行！」

路州共和黨檢察長穆瑞爾（Liz Murrill）14日宣布尋求引渡加州醫師科伊托（Remy Coeytaux）。穆瑞爾辦公室的紀錄顯示，執法官員指控住在灣區的科伊托於2023年10月透過非營利組織Aid Access郵寄墮胎藥給路州一名婦女，公然違反路州幾近全面的墮胎禁令。

調查人員在起訴書中表示，路州這名婦女同時服用兩種墮胎藥物終止懷孕。起訴書還稱，當局已確認科伊托為寄件人。科伊托被控路州一項「使用墮胎藥物進行非法墮胎」的法律，如果罪名成立，科伊托可能面臨罰款和最高50年監禁。

衛報指出，Aid Access的運作受到庇護法（shield laws）保護，這項法律在保護墮胎服務提供者免於外州的引渡和起訴。庇護法是加州和其他民主黨執政州在2022年羅訴韋德案（Roe v. Wade）被推翻後通過的。

穆瑞爾發出聲明說：「加州州長和檢察長公開承認，他們會保護從事非法、不道德且危險行為、迫使婦女終止其未出生孩子生命的人不受追究，讓人感到震驚。」但衛報表示，穆瑞爾辦公室公布的文件並未顯示，從科伊托那裡獲得墮胎藥的路州婦女是受到脅迫的。

美聯社表示，代表科伊托面對民事指控的法律團體「生育權利中心」（Center for Reproductive Rights）強調，路州的刑事指控只是一項未經證實的陳述或主張。

美聯社指出，科伊托還捲入一起去年7月在德州提起的聯邦訴訟，一名男子指控科伊托非法提供墮胎藥給其女友。

