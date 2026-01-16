我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

加州選區畫分案 聯邦法院裁定可用於2026選舉

編譯林思牧╱綜合報導
加州50號提案重新畫出的選區圖。（民主黨選區重畫競選委員會）
加州50號提案重新畫出的選區圖。（民主黨選區重畫競選委員會）

舊金山紀事報報導，加州選民去年11月批准的國會選區畫分方案，14日獲得意見不一致的聯邦法院的維持。法院裁定，該方案的繪製符合政治目的，並非如共和黨所稱的種族歧視行為。

由州長紐森推動的第50號提案於去年11月4日獲得超過64%的選民支持，該項提案主要可增加民主黨議員在眾議院的席次。這項提案很快遭到加州共和黨和川普政府的挑戰。儘管最高法院允許各州重新畫分選區以幫助其支持的政黨，但共和黨辯稱，加州的選區畫分方案旨在使洛杉磯和聖荷昆谷的拉丁裔候選人受益。

聯邦地方法院合議庭以2比1的投票結果駁回了共和黨的請求。多數意見引用最高法院12月4日的裁決，該裁決允許德州共和黨人重新畫分選區，以便在今年增加五個眾議院席位，並駁回共和黨人關於新選區畫分存在種族歧視的論點。

加州這項措施將增加五個眾議院席位以對抗德州，從而鞏固加州民主黨目前的43比9優勢，並希望在2026年的選舉中重新獲得全國多數席位。

共和黨人可能會就14日的裁決向最高法院提起上訴。「第50號提案正如其名：一項旨在將五個共和黨把持的席位轉給民主黨的政治選區畫分，」聯邦地區法官斯塔頓（Josephine Staton）在多數意見中說，該意見得到了聯邦地區法官威斯利許（Wesley Hsu）的支持。史塔頓是由歐巴馬任命，威斯利許由拜登任命。

聯邦第九巡迴上訴法院法官肯尼斯李（Kenneth Lee）抱持不同意見，他由川普任命。李指出，民主黨人至少在南加州設計了一個選區，「目的是防止拉丁裔選民流失到其他黨派」。

李寫道，該選區畫分圖「充斥著種族歧視性的選區畫分」，負責起草50號提案選區畫分圖的政治顧問米契爾（Paul Mitchell）「曾公開向其政治盟友吹噓，他繪製該選區圖是為了『確保拉丁裔選民集中的選區…得到加強，從而發揮最大效力，尤其是在中谷』」。

共和黨 加州 種族歧視

上一則

華裔小姐妹說相聲 送春節祝福

下一則

合成器樂隊Synthes1zer 表演金曲串燒

延伸閱讀

無連任壓力 共和黨參議員提里斯公開與川普唱反調

無連任壓力 共和黨參議員提里斯公開與川普唱反調
日本在野黨組新黨「中道改革」 眾院改選合作打擊自民黨選情

日本在野黨組新黨「中道改革」 眾院改選合作打擊自民黨選情
庇護城市扣發聯邦經費 下月開始

庇護城市扣發聯邦經費 下月開始
加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決

加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決
若ICE灣區殺人 地方執法機構有權調查

若ICE灣區殺人 地方執法機構有權調查
2共和黨人反轉 范斯關鍵1票…參院封殺委國戰爭授權案

2共和黨人反轉 范斯關鍵1票…參院封殺委國戰爭授權案

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

2026-01-09 21:11

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力