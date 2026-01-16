加州選區畫分案 聯邦法院裁定可用於2026選舉

加州50號提案重新畫出的選區圖。（民主黨選區重畫競選委員會）

舊金山紀事報報導，加州 選民去年11月批准的國會選區畫分方案，14日獲得意見不一致的聯邦法院的維持。法院裁定，該方案的繪製符合政治目的，並非如共和黨 所稱的種族歧視 行為。

由州長紐森推動的第50號提案於去年11月4日獲得超過64%的選民支持，該項提案主要可增加民主黨議員在眾議院的席次。這項提案很快遭到加州共和黨和川普政府的挑戰。儘管最高法院允許各州重新畫分選區以幫助其支持的政黨，但共和黨辯稱，加州的選區畫分方案旨在使洛杉磯和聖荷昆谷的拉丁裔候選人受益。

聯邦地方法院合議庭以2比1的投票結果駁回了共和黨的請求。多數意見引用最高法院12月4日的裁決，該裁決允許德州共和黨人重新畫分選區，以便在今年增加五個眾議院席位，並駁回共和黨人關於新選區畫分存在種族歧視的論點。

加州這項措施將增加五個眾議院席位以對抗德州，從而鞏固加州民主黨目前的43比9優勢，並希望在2026年的選舉中重新獲得全國多數席位。

共和黨人可能會就14日的裁決向最高法院提起上訴。「第50號提案正如其名：一項旨在將五個共和黨把持的席位轉給民主黨的政治選區畫分，」聯邦地區法官斯塔頓（Josephine Staton）在多數意見中說，該意見得到了聯邦地區法官威斯利許（Wesley Hsu）的支持。史塔頓是由歐巴馬任命，威斯利許由拜登任命。

聯邦第九巡迴上訴法院法官肯尼斯李（Kenneth Lee）抱持不同意見，他由川普任命。李指出，民主黨人至少在南加州設計了一個選區，「目的是防止拉丁裔選民流失到其他黨派」。

李寫道，該選區畫分圖「充斥著種族歧視性的選區畫分」，負責起草50號提案選區畫分圖的政治顧問米契爾（Paul Mitchell）「曾公開向其政治盟友吹噓，他繪製該選區圖是為了『確保拉丁裔選民集中的選區…得到加強，從而發揮最大效力，尤其是在中谷』」。