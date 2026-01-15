波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

我的頻道

洛杉磯訊
潘雄天1989年的舊照。根據FBI資料，他案發後逃往海外。（FBI提供）
潘雄天1989年的舊照。根據FBI資料，他案發後逃往海外。（FBI提供）

聯邦調查局（FBI）與波士頓警局為偵破30年前轟動一時的「波士頓華埠滅門血案」（Boston Chinatown Massacre），日前宣布懸賞3萬美元，徵求嫌犯潘雄天（Hung Tien Pham，音譯）的線索，並啟動國際追緝行動。根據當局掌握資料，潘雄天與加州有聯繫，該地亦被列為可能藏匿地之一。

此案發生於1991年1月12日凌晨，地點是波士頓華埠台拉街（Tyler Street）85A號一處地下賭場。根據調查，潘雄天涉嫌闖入該賭場，對六名正在打牌的男子開槍，其中五人當場身亡，僅一人倖存。此案震驚全美華人社區，成為美國華埠最血腥的凶案之一。

潘雄天與知名幫派「平安幫」（Ping On）有關聯。案發後，他1991年2月1日搭機逃往香港，之後足跡遍及紐約市、加州舊金山、加拿大、中國、越南、泰國等地。

潘雄天目前在逃，為國際通緝犯。美國麻州（Massachusetts）薩福克縣（Suffolk County）大陪審團曾於1991年1月18日，以五項謀殺罪、一項持械傷人未遂、一項陰謀罪及一項無證持槍罪起訴他；同年2月15日，美國地方法院波士頓分院對其發出聯邦通緝令，罪名為逃避司法追訴。

FBI指出，潘雄天具高危險性，應視為持械且具潛逃能力之重大逃犯。他擁有多個化名，包括潘雄（Hung Pham）、潘天雄（Pham Hung）、潘忠雄（Chung Hung Fan）、阿雄（Ah Hung）等，通曉越語、中文與英文，曾任職廚師、服務員、自行車修理工與地板工人等。

FBI鼓勵民眾提供任何與逮捕潘雄天有關的資訊，民眾可撥打1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324），或上FBI官方網站tips.fbi.gov提供線索。

聯邦調查局（FBI）發布的AI模擬老年化影像，呈現潘雄天目前可能的樣貌。（FBI...
聯邦調查局（FBI）發布的AI模擬老年化影像，呈現潘雄天目前可能的樣貌。（FBI提供）
聯邦調查局（FBI）懸賞3萬美元緝捕潘雄天（Hung Tien Pham），他涉...
聯邦調查局（FBI）懸賞3萬美元緝捕潘雄天（Hung Tien Pham），他涉嫌於1991年在波士頓（Boston）華埠非法賭場槍殺五人，現為國際通緝犯。圖為FBI發布的1989年照片（左）與電腦模擬老年化影像（右）。（FBI提供）

