「系統查無此人」 美國女子護照突無故失效 真相不明

一名美國女子日前表示自己疑似「被清除」出美國護照資料庫，事件已於近日順利解決。圖為護照示意圖。（記者劉子為／攝影）
一名美國女子日前在社群平台TikTok分享經歷，稱自己疑似「被清除」出美國護照資料庫，引網友熱議。事件雖已於近日順利解決，但當事人表示，至今仍不清楚為何發生。

新聞周刊（Newsweek）報導，當事人為Alexis Rose，她9日在TikTok（帳號@travelingnurse）發布影片，表示收到一則異常通知，顯示其美國護照相關資料出現問題。她說，於去年12月19日收到通知，被告知「Global Entry」快速通關資格遭撤銷，理由為「不再符合資格」。

Rose說明，Global Entry的基本條件，包括未曾被控重罪、持有效身分證明文件，以及未涉恐怖主義相關調查，而她自認不屬於任何可能導致資格被取消的情況。更令她不安的是，當她嘗試線上申請更新護照時，系統顯示「查無此人」。

同一時期，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）曾發布備忘錄，內容提及部分與激進移民立場、性別議題相關的極端人士，可能被視為國內恐怖主義風險。這份備忘讓Rose擔憂，護照問題是否與她過往立場有關。不過，目前並無任何官方證據顯示，兩者存在直接關聯。

Rose指出，她是一名支持跨性別權益的行動者，並透露自己有一名跨性別伴侶與一名跨性別姊妹。她也曾以醫療人員身分，為跨性別青少年提供性別肯認醫療服務。

她隨後聯繫律師朋友、在聯邦政府任職的友人，並透過洛杉磯地區的國會議員辦公室協助了解情況。對方告知，這類通知相當罕見，一般僅在護照被誤標為遺失或遭竊時，資料才可能被暫時移除，且系統通常會顯示原因。

事件在13日上午出現新進展。Rose再度發影片表示，她已親自前往線下的美國護照辦公室辦理護照更新。她形容，現場辦理過程中，讓她感到意外的是，有多名工作人員似乎認出了她，並對她說「你就是社群媒體上的那個女孩」。Rose先前在自行查詢或線上系統中看到的異常，並未反映在政府人員使用的官方系統中。最終，她順利在線下完成護照更新。

護照 跨性別 TikTok

