聖地牙哥、聖荷西 房價跌幅列全美前5名

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
2026年房產市場開始出現回升跡象。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）
對於很多賣家來說，2025年房產市場表現不佳，就連最受青睞的一些大都會地區，房價也在下跌。根據Realtor.com分析，加州南北兩大都會區，躋身全美房價中位數下跌幅度最大的前五名，一個是南加的聖地牙哥，另一個是北加的聖荷西地區。

據FOX等媒體報導，加州兩個大都會區房價下跌最大，分別是聖地牙哥－丘塔維斯塔－卡爾斯巴地區（San Diego-Chula Vista-Carlsbad）、以及聖荷西－桑尼維爾－聖塔克拉拉地區（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）。

數據顯示，2025年12月，全美房價中位數較去年同期相比，下降0.6%。根據Realtor.com的數據，全美房價跌幅最大的五個都會區，排名第一位是德州Austin-Round Rock-San Marcos, TX,下跌7.3%；聖地牙哥─丘塔維斯塔─卡爾斯巴地區跌幅排名第二，下跌6.7%；聖荷西─桑尼維爾─聖塔克拉拉地區排名第三，下跌5.5%。

此外，排名全美房價跌幅第四的都會區，位於明尼蘇達州（Minnesota）、威斯康辛州（Wisconsin）的Minneapolis-St. Paul-Bloomington，下跌4.9%；以華盛頓特區為中心的Washington-Arlington-Alexandria都會區排名第五，下跌4.8%。

對於加州的房價下跌，高昂的保險成本、通貨膨脹及高額公寓費用等，這些因素形成一場「完美風暴」，迫使許多購房者選擇租房而非買房。Realtor.com高級經濟學家Joel Berner表示，2025年房市非常低迷，主因是購屋者對經濟前景感到不確定，人們非常擔心自己的收入，覺得現在不是買房好時機。

房價 大都會 加州

