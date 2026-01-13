紐森公布下年度預算案初版 將恢復電動車補助7500元

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
加州政府的電動車補助預算若過關，民眾買車又可獲得補助金。（美聯社）
加州州長紐森近日公布下一年度新預算方案，包括撥款2億美元資金，恢復電動車補助。

SFGATE報導，紐森9日宣布的加州下一年度新預算方案是初版，最終版本要到5月才會出爐。初版概述了加州將3489億美元用於教育、醫療保健、山火救災等關鍵項目的計畫，同時還要應付近30億美元的債務。

州長預算主管史蒂芬蕭（Joe Stephenshaw）警告，預算支出仍有可能調整，主要原因是經濟狀況取決於人工智慧泡沫破裂的可能性。這份長達200多頁的州長預算摘要，概述了全年的預計支出，其中將預計所得稅收入的大幅「激增」，描述為「主要歸因於少數科技公司股價因投資者對人工智慧的熱情而大幅上漲」。

他繼續指出，歷史經驗表明，這種收入激增「無法無限期地維持在如此高的水平」，這表明加州政府謹慎地認為，由於人工智慧熱潮而獲得的稅收收入中，很大一部分可能會消失。

SFGATE先前報導，加州約4%的州預算可能來自排名前12大科技公司繳納的稅款。如果科技泡沫破裂，加州政府可能不得不相應地調整支出。

其中，預期加州將推出2億美元的電動車補貼計畫，以幫助居民購買電動車。此前，紐森曾承諾，如果川普政府取消每輛新車7500美元的聯邦補貼，他將提供州政府補貼，取代這項聯邦補貼。

川普政府最終也確實取消了這項補貼。這些補貼已於去年9月30日到期，使得潛在的電動車車主失去了重要的經濟誘因。州長辦公室在發給SFGATE的一封電子郵件中證實，2026年預算中的這項計畫，正在兌現紐森州長填補聯邦稅收抵免缺口的承諾。此舉有望確保加州按計畫實現其清潔能源目標，其中包括全面淘汰燃油汽車。

「儘管聯邦政府干預，州長仍然致力於保護公眾健康，並實現加州在氣候問題上領先全世界的目標，」加州空氣資源委員會通訊主管在一封電子郵件中表示。

