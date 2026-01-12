趕拿白金卡「里程衝刺」 男12小時搭6次飛機只花500元

為拿航空白金會員卡，一加州男子日前在12小時內搭乘6段航班。(示意圖取自Pexels)

加州一名男子最近用破紀錄的速度完成航空里程，趕在年底前拿下聯合航空（United Airlines）白金會員卡（Platinum status）。他12小時內搭乘了6段航班，花費僅約500美元。

據紐約郵報（New York Post）等媒體報導，加州男子Stephen的高空馬拉松行程，包括從舊金山 往返雷諾（Reno）、舊金山往返沙加緬度（Sacramento），最後再從舊金山往返洛杉磯 ，一共6段行程，全部在12小時內完成。Stephen表示，能在短時間內完成里程數很酷，很多人做類似的衝刺等級里程跑，但在極端限制條件下，一天內頻繁乘坐短程航班、控制預算情況下完成，並因此拿到白金會員卡，這是很有趣的挑戰。

報導指出，Stephen當天上午8時40分從舊金山起飛，先後往返雷諾、沙加緬度、洛杉磯，晚上8時29分最終落地。儘管當天舊金山國際機場出現地面延誤，接下來所有轉機同樣延誤，整個行程按照計畫順利完成。

因工作需要，2025年Stephen多次搭乘飛往韓國的遠程航班，以及多趟飛佛州奧蘭多（Orlando）的航班，到年底，他距離白金會員卡只差六段航班。此次里程衝刺最終如願獲得會員，可以享受三件免費托運行李、自動分配第一組登機、以及優先值機等福利。Stephen計畫和妻子用白金會員積分前往歐洲旅行，並將國際航班從經濟艙升級到商務艙。

為了更低成本完成此次「里程衝刺」目標，Stephen使用6萬里程積分加500美元現金的組合，正常購票價格約為1100美元。他原本計畫飛往洛杉磯、棕櫚泉再到拉斯維加斯，但在人工智能路線建議下，他改為從舊金山出發的短途往返航班，更高效完成此次挑戰。

雖然一天連續飛行多次，聽起來像「航班噩夢」，但這位飛行愛好者表示，旅程出乎意料舒適。Stephen從舊金山往返雷諾的航班，乘坐寬敞的龐巴迪（Bombardier）飛機，旁邊沒有乘客，空間充裕。轉機過程中，Stephen下機後在登機口坐了15分鐘，喝了杯咖啡，就又準備登機。他說︰「很多人覺得去機場很麻煩，但我很享受這次體驗。從航班安排到設計整個計畫，再到三萬英尺高空看到獨特視角，這一切都很奇妙。」

航空愛好者們經常用里程衝刺或等級衝刺等方式，快速獲得或保持航空公司的高等級會員身分。網友分享，幾年前曾從奧斯汀（Austin）飛台北再飛回來，當時以里程計算，花900美元拿到1萬5000里程，升級到白金卡，累積飛行里程達7萬5000。也有人曾在一天內，同樣完成六段合格航班，從奧斯汀─休士頓 （Houston）─達拉斯（Dallas）─休士頓─聖安東尼奧（San Antonio）─休士頓─奧斯汀，只為保住會員資格。