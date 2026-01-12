住郵輪1年 花費或低於中高端退休住宅

近年來，部分退休族開始思考一種另類選項：是否有可能「住在郵輪上退休」。（示意圖取自Pexels）

不少人對退休 生活充滿想像，有人希望環遊世界，也有人傾向搬進更便利的退休社區。近年來，部分退休族開始思考一種另類選項：是否有可能直接「住在郵輪 上退休」。

郵輪退休的費用，會因航線、航程長短、艙房等級與郵輪公司而有相當差異。根據「U.S. News & World Report」2025年資料，一般七晚的郵輪行程，每人價格大致落在數百美元至數千美元不等。例如部分加勒比海或墨西哥航線，在淡季時七晚行程最低可低至每人約400美元；若選擇較熱門或距離較遠的航線，如阿拉斯加或地中海，價格則可能上看數千美元，視艙房與出發時間而定。

根據理財平台GOBankingRates報導，郵輪價格落差極大，從短天數、內艙的平價選項，到長達數月的環球郵輪行程，費用可從親民，一路拉高至十萬美元以上。若以較節省的方式規畫，有機會找到平均每天約100美元的航程。換算下來，單人一年約需3萬多美元，夫妻合計約7萬多美元，即可長期住在郵輪上。這樣的費用結構，已接近甚至低於部分中高端退休住宅。

輪吸引退休族的原因之一，在於其「全包式」設計。船票通常已涵蓋住宿、三餐與多數娛樂活動，部分額外消費也可事先預付，讓退休族在固定收入條件下，更容易掌握整體支出。不過，實際費用仍受航程長短、艙房選擇、郵輪定位、航線熱度與出發時間影響，差異相當明顯。

報導指出，另一個常見選項，是入住退休社區或長者照護機構。這類機構是以高齡者生活需求為核心設計的居住型服務體系，依照照護程度不同，費用差距也相當大。以獨立生活型退休社區為例，住戶多半仍可自行起居，社區提供餐飲、清潔、交通接送與社交活動等服務，年費約從1萬多美元起跳，高端社區可達8萬多美元。

若長者需要他人協助日常起居，如服藥、洗澡或行動照護，則可能轉向輔助生活型設施，費用通常進一步提高。至於需要失智照護或專業護理的長者，入住的多為具備醫療人力的長照 或護理機構，年支出往往超過10萬美元。這類設施雖然費用高昂，但提供的是郵輪與一般退休社區難以取代的長期醫療與照護服務。

是否選擇住在郵輪上退休，關鍵仍在個人身體狀況與實際需求。若僅追求住宿、餐飲與活動安排，郵輪退休在成本與生活彈性上，對部分退休族具備吸引力；但一旦需要穩定的醫療照護或長期看護，退休社區與長照機構是較為現實的選擇。