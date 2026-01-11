加大10校區總註冊人數創新高 亞裔新生最多

加州大學（UC）系統2025年秋季學期10個校區的總註冊學生人數超30萬，創歷史新高。圖為學生走出柏克萊加大校門。 （美聯社）

加州大學 （UC）系統2025年秋季學期10個校區的總註冊學生人數逾30萬人，創歷史新高。在川普 政府施壓、聯邦經費削減，以及近年州政府預算緊縮背景下，加大依然展現強勁活力與高度吸引力。亞裔 美國學生仍是一年級新生中的最大族群。

綜合KTLA電視台、洛杉磯時報等報導，加大8日公布的數據顯示，超過20萬學生為加州居民，較去年增加1796人，顯示加州本地學生入學人數持續成長。除此之外，儘管川普政府對包括中國在內的國際生不友好政策，其國際生人數亦增加21%。

今年共有5萬2611名一年級新生入學，80%來自加州，較去年微增；研究生註冊人數略增0.3%，是連續第二年成長。

在族裔結構方面，西裔學生約占一年級新生的28%，與2024年相近；亞裔美國學生仍是最大族群，約占35%。白人學生約占新生的18%，較去年上升1個百分點。

加大總校長米利肯（James B. Milliken）說：「這些數字反映加州對學術卓越、教育可近性與創新的承諾，正是這些價值，使加州大學成為全球最頂尖研究型大學。」他並強調，加州大學學位的價值不言可喻，投資加州大學，就是投資學生的未來、加州的勞動力，以及整體州經濟。

自川普主政以來，加州大學面臨前所未有的政治與政策壓力。聯邦政府指其部分校區在招生過程中，非法考量族裔因素，成為削減聯邦補助與對加州大學開出高達12億美元罰款的重要背景。相關措施發生於全美多元化政策遭質疑、最高法院裁定平權行動違憲之後。目前相關罰款與補助削減仍受法院命令暫緩執行，校方也表示不排除與白宮協商，以避免進一步衝擊。

不過，加州大學系統仍面臨除營運成本上升之外的財務挑戰。校方指出，目前已有超過400項聯邦研究補助案遭到暫停或終止，涉及研究經費約2.3億美元。此外，聯邦政府近期對研究補助的申請設下新限制，也為數以萬計的加州大學研究員帶來不確定性。