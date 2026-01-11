舊金山、洛杉磯、聖地牙哥 約會成本偏高

我的頻道

洛杉磯訊
WalletHub對美國182個城市進行比較，考察35項關鍵約會友善指標。（WalletHub圖片）
WalletHub對美國182個城市進行比較，考察35項關鍵約會友善指標。（WalletHub圖片）

搬到這些城市居住或許能有助脫單。據美國人口普查局統計， 15歲及以上美國人口中超過49%的人未婚，包括從未結婚、離婚或喪偶。但通膨導致外食和約會活動成本持續上漲，約會變得越來越昂貴，單身人士還要負擔無法享受福利的賦稅，這些都在阻礙脫單。

WalletHub對美國182個城市進行比較，考察35項關鍵約會友善指標。數據集涵蓋從單身人口比例到線上約會機會數量，再到雙人餐平均價格等各個方面，列出最適合單身人數居住城市排行。排名前五名的分別是喬治亞州亞特蘭大、內華達州拉斯維加斯、佛羅里達州坦帕市、華盛頓州西雅圖和科羅拉多州丹佛市。

洛杉磯總排名第34，約會機會排名第58，和舊金山一樣雖娛樂休閒內容排名靠前但約會...
洛杉磯總排名第34，約會機會排名第58，和舊金山一樣雖娛樂休閒內容排名靠前但約會成本太高。（記者張宏／攝影）

加州排名最靠前的是舊金山，排名第18，其娛樂休閒內容豐富排名第四，但是約會機會排名卻是第44名，相比排名第20名的聖地牙哥約會機會是排名第24。而洛杉磯總排名第34，約會機會排名第58，和舊金山一樣雖娛樂休閒內容排名靠前但約會成本太高。

亞特蘭大排名總分第一主要因為住在這裡擁有更廣泛約會對象選擇範圍。該市約70%人口為單身（從未結婚、喪偶或離婚），這一比率在全美排名第九。亞特蘭大在全美交通最方便城市排名中排第30位，這使約會出行非常方便。此外，該市家庭年收入中位數超過8萬5000美元，位居全美第16位，因此較容易找到經濟穩定的伴侶。

WalletHub分析師Chip Lupo表示，當城市缺乏促成成功約會的必要條件時，脫單會變得更加艱難。最適合單身人士城市擁有龐大且性別比例均衡的單身人口，及豐富多彩的室內外、日間和夜間活動。這些城市的約會活動價格合理，有助於緩解通膨帶來的壓力。

Curry College心理學系主任Eric B. Weiser博士認為，城市要想更吸引單身人士，最好辦法就是停止懲罰單身且通常沒有子女的居民。可透過大幅降低整體稅負來實現。

