紐森提預算案 彌補29億元財政缺口

州長紐森周五公布預算，填補加州29億美元缺口。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）周五（9日）公布預算提案，旨在填補預計達29億美元的財政缺口，遠低於最初預估的180億美元。該方案試圖在削減開支與限制新項目支出之間尋求平衡，但針對近期聯邦政策調整可能導致數百萬加州居民失去醫療保險 這一問題，卻缺乏具體應對計畫。

紐森的計畫僅為初步提案，在6月中旬前將敲定最終預算。政府分析師警告，儘管矽谷人工智慧（AI）熱潮使州財政收入超預期增長420億美元，高度依賴富裕居民股票收益的州稅收收入可能在經濟下行時遭受衝擊。

紐森的計劃擬通過削減15.5億美元「州政府運營經費」，並通過裁撤約6000個長期空缺職位實現兩年節省12億美元。與此同時，提議擴大社區教育項目10億美元，整體教育支出則增加逾100億美元，部分原因在於選民批准的強制性條款要求。

官員表示，由於聯邦醫療保健和食品援助計畫調整，預算預計州政府將承擔14億美元行政及其他成本，因此整體醫療支出將增加45億美元。但該提案未針對可能因此次調整而失去保險的低收入居民制定應對方案。政府官員表示願與立法機構合作尋求解決方案。

加州醫療補助計劃（Medi-Cal）覆蓋全州逾三分之一居民，主要由聯邦政府資助，而川普總統將在2030年代前削減數十億美元撥款。多達340萬加州居民可能因此喪失醫療補助資格。

擬議預算將在下個財政年度為醫療補助計畫額外注入24億美元普通資金，總額達488億美元。但紐森計劃取消難民及其他合法移民的全面醫療補助資格，由此節省7.86億美元。