加州保無證客商業駕照 聯邦扣1.6億補助款

交通部指出，加州「非法核發有效期限遠超過駕駛人在美合法停留期間的駕照，並將商業駕照發給依法不具資格的人士」。（路透）

KTLA 5報導，美國交通部7日表示，由於加州 未依規定撤銷超過1.7萬張由非美國公民持有的商業駕照（CDL），聯邦政府 將暫停撥付給加州約1.6億美元的聯邦補助款。

交通部指出，審計結果發現，加州「非法核發有效期限遠超過駕駛人在美合法停留期間的駕照，並將商業駕照發給依法不具資格的人士」，卻未能在雙方約定的1月5日截止日前完成改善，因此未符要求。

根據交通部說法，加州於去年11月同意，在60天內撤銷「所有非法核發的駕照」，並與聯邦汽車運輸安全管理局（FMCSA）合作，讓該機構得以確認制度缺失已獲修正。

不過，在跨年前，加州車輛管理局（DMV ）宣布，將延後註銷期限。該公告指出，加州將在2026年3月6日前，與FMCSA代表合作，解決外界對DMV商業駕照核發流程的疑慮。

DMV局長戈登（Steve Gordon）在聲明中表示：「商業駕駛是我們經濟的重要支柱，沒有他們，供應鏈無法運作，社區也難以維持連結。我們希望與聯邦政府的合作，能讓FMCSA對我們更新後的流程建立信心，使加州能盡快恢復核發非設籍商業駕照。」