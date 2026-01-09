CES大展 人形機器人55%來自中國

今年全球最大規模年度消費性電子展CES，人形機器人成為亮點。（美聯社）

Interesting Engineering報導，2026年度美國「消費性電子展」（CES ）4日至9日於拉斯維加斯登場，人形機器人 成為最大亮點。中國企業展現壓倒性存在，38家相關類別參展公司中，有21家來自中國，占比約55%。香港 代表團規模也創歷史新高。

來自中國的參展企業包括宇樹科技（Unitree Robotics）、智元機器人（AgiBot）、銀河通用（Galbot）、眾擎機器人（EngineAI）及松延動力（Noetix Robotics）等。總部位於杭州的宇樹科技，計畫展示「下一代人形機器人」。中國機器人公司優必選（UBtech）近期達成一項重要里程碑，在柳州製造基地產出第1000台Walker S2人形機器人。

中國在人形機器人領域的進展，已不再侷限研究中心或工業實驗室。在北京，人形機器人已出現在零售市場，與一般消費性商品並列陳設。這種從實驗走向商業化的轉變，預料是今年CES引發國際關注重點。產業分析師指出，參展商的數量，意味著在全球人形機器人市場全面形成前，中國已確立領導地位。

中國的優勢，也體現在智慧財產權與生產力上。根據摩根士丹利（Morgan Stanley）2025年12月報告，過去五年中國相關機構共申請7705件人形機器人相關專利，美國僅1561件，中國製造商並正迅速邁向大規模量產。

今年CES上，中國科技公司「存在感」亦顯著提升，機器人、人工智慧與消費性電子產品為展出重點。南華早報指出，宇樹科技以多款人形與四足機器人成為焦點之一。由華為前「天才少年」彭志輝（Peng Zhihui）創立的智元機器人在X發文，會展示其完整產品組合與領先業界的方案。

北京人形機器人創心中心將展出多款「天工Walker」系列機型，呈現全自主能力，及「一腦多機」協同運作。根據環球時報，加速進化（Booster Robotics）公司將展示Booster K1與T1平台，主打多工處理與可即時應用於不同場景的機器人系統。

中國企業也面臨來自全球競爭對手挑戰，如由南韓現代汽車持有的波士頓動力（Boston Dynamics）上月宣布，其全新Atlas人形機器人也會在CES上首度亮相。

除機器人外，中國智慧眼鏡製造商靈伴（Rokid）、逸文（Even Realities）和太若（XReal），掃地機器人品牌追覓（Dreame Technology）與石頭（Roborock）等科技公司亦參展。聯想集團（Lenovo Group）在CES舉辦歷年來最大規模的Tech World活動，做為其「混合式AI」策略一部分。

香港今年有約60家科技公司組成代表團，展示涵蓋人工智慧、健康科技、智慧城市與運動科技等多項創新成果。CES與會演講者包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、超微（AMD）執行長蘇姿丰、及英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）等。