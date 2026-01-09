我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家表示，旅館房號很可能是影響住宿品質最大的關鍵因素之一。（示意圖取自Pexels）
專家表示，旅館房號很可能是影響住宿品質最大的關鍵因素之一。（示意圖取自Pexels）

紐約郵報報導，出門在外，想在飯店內享有一晚安靜好眠，專家揭密「慎選的房號」。許多住客往往不會特別在意被安排入住的房號，但事實上，房號很可能是影響住宿品質最大的關鍵因素之一，此外，樓層配置同樣值得留意。

根據Travel Noire報導，想要享受安靜假期的旅客，最好避免選擇以「-01」或「-02」結尾的房間號碼。專家指出，以這些數字結束的房間，通常位於每層樓最靠近電梯、樓梯、客房服務、製冰機和其他服務區域處。

雖然上述原則可能適用於某些酒店，但並非總是如此，實際情況仍需取決於飯店樓層設計布局，有些以「-01」或「-02」結尾的房間，反而有可能是距離主要動線最遠、最安靜的選擇。不同房號也可能代表不同的設施與房型配置，如床型、床數、窗外景觀等，都可能有所差異。

旅客若想確保入住的房號符合預期，首先可提前致電飯店，詢問是否可安排樓層最安靜區域。若房客希望在決定入住前，親自查看房間且了解樓層布局，可在抵達後禮貌提出相關需求。

選擇較高樓層的房間，通常能減少噪音干擾，因距離一樓的大廳與餐廳較遠。隨著愈來愈多飯店採用手機辦理入住與應用程式App電子房卡服務，旅客有時能在抵達飯店前，就看到自己的房號。在這種情況下，他們更能提前判斷房間位置，做好相應的住宿安排。

專家表示，旅館房號很可能是影響住宿品質最大的關鍵因素之一。示意圖。（取自Pexe...
專家表示，旅館房號很可能是影響住宿品質最大的關鍵因素之一。示意圖。（取自Pexels）

上一則

河濱縣維爾多瑪市花園式公寓新建案 提供150單位

下一則

Chick-fil-A大勁銷 贏者全年餐點免費

延伸閱讀

按照新飲食指南 一周每人食品開銷增至175美元

按照新飲食指南 一周每人食品開銷增至175美元
中國專家：美對高端晶片態度變幻不定 需高度警惕

中國專家：美對高端晶片態度變幻不定 需高度警惕
中國太空站鋰離子電池實驗突破 可望改善在軌電池系統

中國太空站鋰離子電池實驗突破 可望改善在軌電池系統
日本野生熊5年內翻倍？專家：政府低估 須盡快低密度管理

日本野生熊5年內翻倍？專家：政府低估 須盡快低密度管理
川普攔胡委內瑞拉輸中石油 專家：政治意義勝經濟價值

川普攔胡委內瑞拉輸中石油 專家：政治意義勝經濟價值
康斗保險有誤區 專家提醒：HOA保公不保私

康斗保險有誤區 專家提醒：HOA保公不保私

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低