紐森發布州情咨文：加州是制衡川普力量

加州 州長紐森 8日在其任內最後一次州情咨文中表示，加州必須挺身而出，反對共和黨總統川普 「對人民價值觀的攻擊」，並將加州比喻為抵禦「混亂聯邦政府」的堡壘，是制衡川普的力量。

美聯社指出，這是紐森多年來首次親自在州府大樓發表州情咨文。紐森8日表示，由於他患有關讀障礙，使得他難以在現場讀稿。他說：「這始終是我需要克服的障礙。」紐森過去使用一些打破常規的方式進行州情咨文，包括在網路上發布預先錄製的演講，以及在全州巡迴演講。

美聯社報導，紐森即將結束加州州長八年任期，這位著眼於2028年總統選舉的民主黨人，8日在最後一次州情咨文中捍衛自己的政績。他強調了在解決遊民、氣候政策、犯罪和醫療護理成本等重大問題上獲得的成果，並表示，即使在華府沒有穩定合作夥伴的情況下，他仍致力解決加州最棘手的問題。

紐森說：「恕我直言，聯邦政府已不是我們過去認識的聯邦政府，他們現在為了維護權貴利益，不惜犧牲弱勢群體利益。」他指責川普政府，依靠恐懼統治國家，並批評川普的「混亂鬧劇」，包括將國民兵部署到民主黨執政的城市、削減糧食援助和醫療科學研究經費等。

紐森表示，加州在捍衛自身政策免受聯邦政府越權干預方面，應成為全國典範。他指出，加州已經就多項問題向川普政府提起超過50次訴訟。

美聯社表示，一直以來，紐森會利用州情咨文來宣傳加州的經濟成長和科技創新，並藉此機會回應外界對加州高昂生活成本和擁有美國最多遊民人口的批評。

紐森在此次州情咨文中強調了加州多項政策的進展，包括遊民人口減少9%，以及洛杉磯大火後的清理工作和為受災戶提供房貸援助。他並敦促議會加快災區重建速度，也向8日到場出席其州情咨文的受災戶致意。

此外，紐森還呼籲制止大型企業投資者大量收購可負擔住房。他認為，這種作法將使租金大幅上漲，使許多家庭無法擁有房屋。

在遏止犯罪方面，紐森指出，州政府於2023年向執法單位撥款2億6700萬美元，用於打擊零售和財產犯罪、屋崙和舊金山的兇殺率下降、以及派遣公路巡警在多個城市展開犯罪防制工作。