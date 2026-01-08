我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

紐時：羅康納支持富人稅 科技富豪密謀罷免

編譯林思牧／綜合報導
國會眾議員羅康納。 (khanna.house.gov)
紐約時報驚人爆料：加州一些科技公司高層，正密謀打敗支持徵收「富人稅」的民主黨國會眾議員羅康納（Ro Khanna），他們希望激起民主黨人的「窩裡反」。

根據紐時報導，羅康納長期以來一直在矽谷選區達成看似不可能的任務：同時支持「科技產業」（tech industry）和聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的「進步主義」（progressivism）。

但現在羅康納開始感受到壓力，他是一位雄心勃勃的49歲民主黨進步派人士，被視為2028年總統候選人的潛在人選。他公開支持加州擬議的一次性財富稅，這項稅收激怒了加州一些最富有的企業高管，並引發他們逃離加州。

據六位匿名知情人士透露，一些加州富豪正透過WhatsApp聊天和電話會議悄悄動員起來，試圖發起一場資金充足但勝算渺茫的行動：罷免羅康納。

但這項努力不太可能成功：羅康納因推動公開艾普斯坦檔案而聲名鵲起，他在2024年輕鬆贏得連任，並擁有選區內南亞裔社區的支持。他坐擁近1500萬美元競選資金，即使是科技界富豪捐助者支持的候選人也難以匹敵。

但一些科技界領袖認為，他們可能找到了一個可以對抗羅康納的候選人：阿加瓦爾（Ethan Agarwal）。阿加瓦爾是民主黨人，是名不見經傳的新創公司創辦人，他曾競選加州州長，但一直未能獲得實際支持。

阿加瓦爾向紐時證實，他正在「認真考慮挑戰」羅康納，主因是羅康納提出的富人稅提案。該提案要求加州資產超過10億美元的居民，需在五年內繳納5%的資產稅。州長紐森反對這項提案。

羅康納則表示，這項稅收提案（工會正試圖將其列入今年11月的選票）是為了資助加州的醫療保健計畫（health care programs）。

