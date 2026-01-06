ZBiotics解酒益生菌 短短幾年已賣出1000萬瓶

Pre-Alcohol已不是 ZBiotics唯一的產品。 (zbiotics.com)

舊金山 生醫新創公司ZBiotics號稱發明了一種酒精解藥，短短幾年已賣出1000萬瓶。

舊金山紀事報報導，ZBiotics號稱正在利用基因工程細菌對抗一個常見的問題：創始人艾伯特（Zack Abbott）所說的「宿醉的那種難受感覺」。這種感覺有時會在醉酒後的第二天早上出現。

艾伯特的公司 ZBiotics 生產一種名為Pre-Alcohol 的產品，裝在一個小小的透明瓶裡。艾伯特表示，在飲酒前飲用這款產品，可以幫助身體分解乙醛（酒精的副產品），乙醛會「對全身造成嚴重損害」，加劇宿醉感。

事實證明，這類產品的市場需求旺盛。艾伯特說，自2019年推出以來，ZBiotics在去年11月售出了第1000萬瓶。去年，該公司在A輪融資中籌集了1200萬美元。看來很多人都喜歡小酌幾杯，卻不想承受宿醉的痛苦。三瓶裝售價36美元。

但緩解宿醉並非艾伯特的最終目標。他的真正使命是展現基因改造生物的正面作用。「這正是ZBiotics存在的根本原因，」他說道，「我們希望證明，我們可以負責任地利用這項技術造福人類。」他聲稱，Pre-Alcohol真正的突破在於它融合世界上首個基因工程益生菌。

早在艾伯特攻讀密西根大學博士學位期間，他就萌生了基因工程益生菌的想法。科學家們對細菌進行基因改造已有數十年之久。Genentech早在1970年代就利用基因工程技術生產胰島素（insulin），但艾伯特在益生菌領域看到了商機。「益生菌」是廣義詞，指的是任何對健康有益的細菌。