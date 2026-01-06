部分野火高危區屋主 可申請「安全家園補助」

加州林業和消防委員會把房屋周圍的防火帶分為0、1、2三個區。 (取自bof.fire.ca.gov)

2026年元旦起一項加州 新法生效，部分野火高風險地區屋主將有資格獲得用於更換屋頂和加強消防安全的補助 ，居民可能3月起可以申請。

CalMatters報導，這項稱為「安全家園補助計畫」（Safe Homes grant program）旨在幫助中低收入 房主降低火災風險。符合資格的居民，可以利用補助款在房屋周圍創建5呎的防火隔離帶（也稱為「零區」（Zone Zero）），這是某些地區法律規定的。該計畫還將資助防火屋頂的安裝費用。

負責實施該計畫的州保險 廳正在制定獲取補助款的資格、金額和發放方式等細節。該部門發言人索勒（Michael Soller）表示，他們正在開發一個申請入口網站，希望能在3月上線。

州眾議員卡爾德隆（Lisa Calderon）的幕僚長戴頓（Mike Dayton）表示，保險廳將負責所有補助金的發放細節。卡爾德隆是州眾議會保險委員會主席，她起草了這項新法。她已在州預算中爭取到300萬美元，用於啟動該計畫。

索勒表示，居住在高風險地區且投保經認可的保險公司或「公平保險計畫」（FAIR Plan）的房主，必須符合州住房部門設定的收入限制才能獲得補助金，補助金額尚未確定。進行減災計畫的社區、城市和縣也可以申請補助。

索勒說，聯邦政府，包括聯邦緊急事務管理局（FEMA），也可能提供資金。但州長紐森最近曾試圖與FEMA會面，討論與洛杉磯縣火災相關的災害援助事宜，但無功而返。

加州林業和消防委員會近期將零區緩衝區規則的最終確定期限，延後至明年上半年。預計這些規則將於2029年對既有房屋生效。