插入式太陽能板省電費 租屋人尤喜愛

父子兩人在後院安裝插入式太陽能板。 (取自brightsaver.org)

為降低電費 ，加州 居民開始試用在歐洲已相當流行的插入式太陽能板（plug-in solar panel），在租屋人群中尤其受歡迎。

舊金山紀事報報導，羅伊爾（Amanda Royal）感受到了自由的喜悅，而她所做的只是將一個新設備插到位於東灣的家中牆上的插座裡。電線從室外插座延伸出來，穿過野餐桌下方，再穿過草坪，連接到兩塊太陽能板–每塊太陽能板像一扇門那麼大。

她是租屋住戶，秋天時她從巴洛阿圖BrightSaver非營利組織購買了這兩塊板，花費約2600美元。她購買這些太陽能板是為了抵消她四口之家不斷上漲的能源成本。

僅僅一周後，羅伊爾一家從電力公司收到的例行能源報告顯示，他們從太平洋煤氣電力公司（PG&E）購買的能源量就減少了22%。羅伊爾最近一次的電費帳單是 109.94 美元，而去年同期為 203.83 美元。

用太陽能抵消家庭能源消耗通常需要數萬美元的前期投入，包括設備、屋頂安裝、合約、檢查、建築許可證以及電力公司的批准。加州約有200萬戶家庭已經採取了這些措施，但這對租屋者來說是不切實際的。

在德國，至少已有100萬戶家庭透過安裝太陽能板節省了能源費用。這些太陽能電池板可以插入標準電源插座，懸掛在陽台上或放置在後院。

今年，BrightSaver公司啟動了一項試點項目，向加州居民銷售便攜式插電式太陽能板，為租屋者和其他希望以更經濟的方式降低電費的用戶提供電力。

BrightSaver的四塊太陽能板套裝額定功率約為1千瓦，這意味著在日照時刻，它可以產生高達1千瓦的電力（相比之下，典型的屋頂太陽能板額定功率約為7千瓦）。這大致相當於運轉一台微波爐或咖啡 機。在晴朗的日子裡，這些電池板一天可以產生5到10千瓦小時的電力，足以滿足公寓大部分的日常用電需求。