顛覆舊有認知 2025研究7大發現：阿茲海默未來或可逆轉

每周三次、每次半小時的腦部運動，加上具挑戰性的智力活動，有助預防或延緩阿茲海默症。(路透)

Deseret News報導，科學家正逐步改寫，長期以來被視為無可逆轉的阿茲海默症 （Alzheimer's disease）固有認知。2025年多項重要研究顯示，阿茲海默症或可能是一種有機會延緩、預防，甚至未來可被控的疾病。阿茲海默症協會統計，全美目前有超過740萬名成年人、全球有5500萬人罹患此疾病。

以下是科學家2025年關於阿茲海默症與神經認知退化的七個發現：

1、改變飲食生活 能抗失智

美國阿茲海默症協會為期兩年的U.S. POINTER臨床實驗發現，對有認知退化與失智風險的人來說，若遵循一套嚴謹的生活型態，包括飲食、運動與認知挑戰，似乎能建立對抗認知衰退的能力。

該協會猶他州執行長Stacie Kulp表示，約40%病例是可預防或延緩的，相關建議包括：每周四次，每次30至35分鐘中至高強度有氧運動，搭配每周兩次柔軟與肌力訓練。每周三次、每次半小時腦部運動，另外加上具挑戰性的智力活動。飲食以「地中海-DASH神經退化延緩食物」為主，包括深色菜葉、莓果、堅果、全穀類、橄欖油和魚類等。

2、民眾希望早知道是否患病

2025年全美調查發現，近八成45歲以上美國人希望提早知道自己是否罹患阿茲海默症，91%受訪者表示，若有簡單的血液檢測願接受檢查。即使藥物存在中高程度風險，近六成受訪者仍願意嘗試，只要能減緩病程。

3、血液檢測 診斷新工具

昂貴的正子斷層掃描（PET）或脊髓穿刺，不再是偵測阿茲海默症的唯一方式。美國食品暨藥物管理局（FDA）批准Lumipulse G pTau217/β-類澱粉蛋白1-42血漿比值檢測，用於50歲以上、出現認知退化症狀者，以偵測腦中類澱粉斑塊。近期也核准Elecsys pTau181血漿檢測，可在基層醫療中使用。

4、心血管藥物組合 可降風險

南加大 與華盛頓大學研究指出，若合併使用降血壓與降膽固醇藥，特別是pravastatin與rosuvastatin一類，可使阿茲海默症風險降低21%。

研究團隊認為，雖然澱粉類斑塊被視為主要致病因素，但「還有多種潛在因素會影響罹病風險，包括發炎反應、基因及高血壓、肥胖與整體心臟健康等血管因素。」至於備受矚目的GLP-1類藥物，如Ozempic和Wegovy，目前尚未證實能改善認知退化。

5、接種流感疫苗 保護力佳

德州大學麥高文醫學院（Univ. of Texas' McGovern Medical School）研究發現，每年接種流感疫苗，未來四年罹患阿茲罕默症風險降低40%，僅接種一次年度流感疫苗，也可能降低17%風險。史丹福大學研究也指出，接種Zostavax或Shingrix帶狀皰疹疫苗者，日後罹患阿茲海默症或其他失智正風險降低20%至39%。

6、動物實驗 帶來治療希望

西北大學一項鼠類研究發現，一種實驗性藥物NU-9可阻斷老鼠早期腦部損傷，減少腦部發炎。另一項由克里夫蘭大學醫學院研究指出，恢復腦部能量供應，可能逆轉既有病理損傷。然未來還有大量研究需驗證。

7、記憶退化 疑因鉛汙染