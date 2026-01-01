加州1.7萬張商業駕照延後吊銷 聯邦嗆刪經費

聯邦交通部長達菲（Sean Duffy）。(取自transportation.gov)

聯邦要求加州 吊銷1萬7000張商業駕照的行動本應在1月5日前完成，但州政府宣布延後到3月實施，聯邦警告加州將因而失去1億6000萬美元經費。

美聯社報導，在移民團體提起訴訟一周後，加州於30日表示，將推遲吊銷商業駕照的行動至3月，以便有更多時間確保合法持有駕照的卡車司機和巴士司機能夠保住駕照。

但聯邦交通部長達菲（Sean Duffy）表示，如果加州未能按期在1月5日前吊銷這些駕照，可能會損失1.6億美元。此前，他已扣留了4000萬美元的聯邦撥款，理由是加州沒有嚴格執行卡車司機的英語能力要求。

加州是在達菲施壓要求確保非法移民 無法取得駕照後，才發出吊銷駕照的通知。但審計方面發現了一些問題，例如有些駕照在移民的居留許可過期後仍然有效，或者加州無法證明其已核實司機的移民身分。

自從8月時一名無權在美國居留的卡車司機在佛羅里達州 非法掉頭導致車禍，造成三人死亡以來，交通部一直將此問題列為優先。加州官員表示正在努力確保聯邦交通部對加州已實施的改革措施感到滿意。加州原計劃於12月中旬恢復發放商業駕照，但遭到聯邦汽車運輸安全管理局的阻止。

「商業司機是我們經濟的重要組成部分–沒有他們，我們的供應鏈就無法運轉，我們的社區也無法維繫，」加州車管局局長戈登（Steve Gordon）說。

錫克教聯盟和總部位於舊金山的亞裔法律聯盟，代表加州的卡車司機提起了集體訴訟。他們表示，移民卡車司機正遭受不公平的對待。佛羅里達州車禍中的司機和10月份加州另一起致命車禍中的司機都是錫克教徒。

移民約占卡車司機總數的20%，但移民可獲得的這些非居民駕照僅占所有商業駕照的5%左右，約20萬名司機。交通部也提議推出新的限制措施，嚴格限制哪些非公民可以獲得駕照，但法院已暫停執行這些新規。