我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

通膨與就業不安 加州愈來愈多成年人重返校園

編譯陳盈霖／綜合報導
愈來愈多加州成年人回到社區學院進修。（示意圖，取自加州社區學院網站）
愈來愈多加州成年人回到社區學院進修。（示意圖，取自加州社區學院網站）

「美國新聞與世界報導」指出，隨著通膨上升與就業不安，愈來愈多加州成年人重返社區大學進修，各院校招生人數回升。然州政府撥款跟不上成長，學校面臨資源不足與財政壓力。

29歲葛倫（Carla Gruhn）在聖荷西擔任助理十年，一度收入5萬美元，但仍覺得不夠用。今年7月她辭去工作，報名就讀南灣Foothill學院兩年放射技術課程，取得證照後，薪資可望倍增至原來的三倍。該社區學院社區關係副校長潘寧頓（Simon Pennington）表示，學校招生人數上升，尤其是科學與科技類課程。

代表沙加緬度都會區四個校區的洛斯里奧斯社區大學學區（Los Rios Community College District），今年秋季招生人數比去年同期增加超過5%。該學區執行副校長羅德里奎茲（Mario Rodriguez）指出，過去幾年股市表現亮眼，但求職者卻感受機會減少，家庭也在通膨壓力下苦撐。該學區本學期職業技術課程招生增加近10%，近4000名新生。

負責監督加州116所社區大學的加州社區大學總校長辦公室（California Community Colleges Chancellor's Office）執行副校長佛格森（Chris Ferguson）表示，當經濟良好時，招生人數下降，當經濟陷入困境或衰退，入學人數就上升。在接受CalMatters訪問時指出，今年秋季學生人數比去年同期多出超過10%，但「政府提供的經費不足以支持快速成長的招生需求。」

加州目前尚未進入衰退期，但部分經濟指標令人憂心。失業率正在上升，找工作更加困難。經濟學家也表示，關稅措施及川普總統加強遣返移民政策，可能進一步拖累加州經濟。洛杉磯社區大學學區副校長羅培茲（Nicole Albo-Lopez）說，在該學區，35歲至54歲學生大量回流校園，較去年增加28%。

麥賽德學院（Merced College）教務副校長西迪斯蒙（Dee Sigismond）說，學生爭相選修電子相關課程，秋季候補名單人數較三年前幾乎翻倍。校方發言人李奧納德（James Leonaard）表示，刑事司法與機械化農業課程需求也在增加。

其他因素也可能促使學生回到學校。一些學校表示，今年學生人數增加，某種程度上只回到疫情前水平，近年招生增長的一大來源，來自修讀大學課程的高中生。不過多數學校主管一致認為，對經濟前景的不確定性，至少是本學期新生增加的原因之一。

然而，儘管招生人數增加，多數學校卻反應「經費不足已應付大量新生」，主要原因在於州政府撥款公式，是以過去三年平均招生人數為基礎，導致今年快速變化難以及時反應在預算中。羅德里奎茲表示，他所在學區實際服務的學生人數，比得到經費支持的人數多出5000人，等同損失約2000萬美元。今年夏天，州政府同意增加撥款，但不少學校仍表示，資金不足全面因應所有新生。

包括洛杉磯與沙加緬度在內，十個不同社區大學或學區官員上月致函州長紐森，要求調整加州政策，讓學校明年度預算中得到更多經費。然根據州立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office）11月分析，加州明年預算將面臨180億美元預算赤字。2008年赤字約240億美元，換算成今日幣值約360億美元。

加州 學區 洛杉磯

上一則

美現役女軍人與中國移民假結婚 可獲約4萬5000美元報酬

延伸閱讀

加州擬徵富人稅 億萬富豪想搬家 豪宅市場恐受衝擊

加州擬徵富人稅 億萬富豪想搬家 豪宅市場恐受衝擊
加州富豪稅案掀激烈攻防 議員支持遭科技領袖抨擊

加州富豪稅案掀激烈攻防 議員支持遭科技領袖抨擊
房屋遭鄰居樹倒砸壞 樹主卻不承擔責任 理由是...

房屋遭鄰居樹倒砸壞 樹主卻不承擔責任 理由是...
明年州長選舉參選者眾 但缺鮮明主軸、明星效應

明年州長選舉參選者眾 但缺鮮明主軸、明星效應
學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠

學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠
調查：疫後企業醫保費飆 成本轉嫁勞工、雇主

調查：疫後企業醫保費飆 成本轉嫁勞工、雇主

熱門新聞

台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對