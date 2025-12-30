通膨與就業不安 加州愈來愈多成年人重返校園

愈來愈多加州成年人回到社區學院進修。（示意圖，取自加州社區學院網站）

「美國新聞與世界報導」指出，隨著通膨上升與就業不安，愈來愈多加州 成年人重返社區大學進修，各院校招生人數回升。然州政府撥款跟不上成長，學校面臨資源不足與財政壓力。

29歲葛倫（Carla Gruhn）在聖荷西擔任助理十年，一度收入5萬美元，但仍覺得不夠用。今年7月她辭去工作，報名就讀南灣Foothill學院兩年放射技術課程，取得證照後，薪資可望倍增至原來的三倍。該社區學院社區關係副校長潘寧頓（Simon Pennington）表示，學校招生人數上升，尤其是科學與科技類課程。

代表沙加緬度都會區四個校區的洛斯里奧斯社區大學學區 （Los Rios Community College District），今年秋季招生人數比去年同期增加超過5%。該學區執行副校長羅德里奎茲（Mario Rodriguez）指出，過去幾年股市表現亮眼，但求職者卻感受機會減少，家庭也在通膨壓力下苦撐。該學區本學期職業技術課程招生增加近10%，近4000名新生。

負責監督加州116所社區大學的加州社區大學總校長辦公室（California Community Colleges Chancellor's Office）執行副校長佛格森（Chris Ferguson）表示，當經濟良好時，招生人數下降，當經濟陷入困境或衰退，入學人數就上升。在接受CalMatters訪問時指出，今年秋季學生人數比去年同期多出超過10%，但「政府提供的經費不足以支持快速成長的招生需求。」

加州目前尚未進入衰退期，但部分經濟指標令人憂心。失業率正在上升，找工作更加困難。經濟學家也表示，關稅措施及川普總統加強遣返移民政策，可能進一步拖累加州經濟。洛杉磯 社區大學學區副校長羅培茲（Nicole Albo-Lopez）說，在該學區，35歲至54歲學生大量回流校園，較去年增加28%。

麥賽德學院（Merced College）教務副校長西迪斯蒙（Dee Sigismond）說，學生爭相選修電子相關課程，秋季候補名單人數較三年前幾乎翻倍。校方發言人李奧納德（James Leonaard）表示，刑事司法與機械化農業課程需求也在增加。

其他因素也可能促使學生回到學校。一些學校表示，今年學生人數增加，某種程度上只回到疫情前水平，近年招生增長的一大來源，來自修讀大學課程的高中生。不過多數學校主管一致認為，對經濟前景的不確定性，至少是本學期新生增加的原因之一。

然而，儘管招生人數增加，多數學校卻反應「經費不足已應付大量新生」，主要原因在於州政府撥款公式，是以過去三年平均招生人數為基礎，導致今年快速變化難以及時反應在預算中。羅德里奎茲表示，他所在學區實際服務的學生人數，比得到經費支持的人數多出5000人，等同損失約2000萬美元。今年夏天，州政府同意增加撥款，但不少學校仍表示，資金不足全面因應所有新生。

包括洛杉磯與沙加緬度在內，十個不同社區大學或學區官員上月致函州長紐森，要求調整加州政策，讓學校明年度預算中得到更多經費。然根據州立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office）11月分析，加州明年預算將面臨180億美元預算赤字。2008年赤字約240億美元，換算成今日幣值約360億美元。