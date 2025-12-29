我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親人拒處理曹西平後事淪「公告招領」 乾兒子悲痛發聲

加州擬徵富人稅 億萬富豪想搬家

加州擬徵富人稅 億萬富豪想搬家 豪宅市場恐受衝擊

編譯廖宜怡／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達公司（Nvidia）聯合創辦人兼執行長黃仁勳，也被視為加州富人稅的徵稅對象。(美聯社)
輝達公司（Nvidia）聯合創辦人兼執行長黃仁勳，也被視為加州富人稅的徵稅對象。(美聯社)

媒體報導，包括科技創投家提爾（Peter Thiel）和谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）在內的億萬富豪，考慮在今年底前離開加州，原因是加州正在研擬一項對富裕人士徵收一次性5%的「富人稅」。

房地產網站Realtor.com表示，根據紐約時報報導，淨資產約275億美元的提爾正考慮在加州以外地區成立辦公室，未來會花較多時間待在其他地區；而長期居住在灣區巴洛阿圖（Palo Alto）、身家高達2580億美元的佩吉也可能在年底前搬離加州。加州政府本月初的紀錄顯示，與佩吉有關的三家有限公司，已在佛羅里達州提出企業登記文件。

加州「富人稅」（Wealth Tax）提案要求，對個人資產超過10億美元的加州居民徵收其淨資產5%的稅，預計將可為加州帶來約1000億美元的稅收，90%以上資金將用於公共醫療保健服務，其餘部分將用於財富稅管理、教育和糧食援助。富豪們將有五年時間繳納這筆一次性稅金，唯一可以避免繳交這筆稅金的方法是：在2025年除夕夜前搬離加州。

不過這項稅收提案能否通過仍是未知數，鑑於去年一項類似的提案（對富人徵收1.5%財富稅）在州議會遭到否決，州長紐森（Gavin Newsom）也持反對立場。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires index），加州是美國擁有最多億萬富豪的州，約有200位居民的財富超過10億美元，其中包括四位全球最富有的人士，Alphabet的佩奇和另一位共同創辦人布林（Sergey Brin）、Meta的查克柏格（Mark Zuckerberg）和輝達（Nvidia）的黃仁勳，他們的淨資產總額估計約有8400億美元。以5%的稅率計算，光是這四人就能為加州帶來400億美元的稅收。

Cummings & Cummings律師事務所的註冊會計師暨財富管理律師康明斯（Chad D. Cummings）表示，他已經幫助數十位高淨資產加州客戶搬到佛羅里達州和德州。他說：「這些州不徵收個人所得稅，在很多情況下也不徵收企業所得稅，還有加州沒有的可預測資產保護法律。」

儘管批評人士反對這項提案，但也有人認為，對最富有的人徵稅是合情合理的。

美國前勞工部長萊希（Robert Reich）說：「加州正面臨一場聯邦製造的資金危機，對超級富豪徵收有時限的緊急稅，是維持其醫療保健系統正常運作的一項可行方案。」

Realtor.com表示，加州億萬富豪都擁有大量高價房地產。以身價高達2600億美元的查克柏格為例，他過去十年間在巴洛阿圖一共購買了11筆相鄰的住宅物業，並將這些物業合併成一處價值1億1000萬美元的豪宅莊園。

身價1620億美元的黃仁勳則已斥資約5500萬美元購買房地產。根據Mansion Global報導，黃仁勳的房地產包括舊金山黃金海岸（Gold Coast）一棟價值3800萬美元的別墅，以及靠近輝達總部的洛斯阿圖山（Los Altos Hills）690萬美元豪宅。

隨著加州提出這項新「富人稅」，人們開始關心它可能對超級豪宅市場造成的影響。

Realtor.com資深經濟學家伯納（Joel Berner）說：「如果房屋買家選擇避開加州市場，那麼，加州以外的超豪宅地區可能會出現需求成長。他說：「加州豪宅市場價格可能會走軟，銷售速度也會放緩。由於賣家難以找到買家，而買家可能又不願出手，我們可能會看到加州超級富豪聚居地區的待售房屋數量增加、上市時間變長，庫存量也可能比以往更多。」

若加州通過富人稅，科技富豪提爾(Peter Thiel)考慮搬離加州。（路透）
若加州通過富人稅，科技富豪提爾(Peter Thiel)考慮搬離加州。（路透）
加州研擬對富豪徵收富人稅，使一些富豪考慮搬離加州，包括谷歌共同創辦人佩吉。（美聯...
加州研擬對富豪徵收富人稅，使一些富豪考慮搬離加州，包括谷歌共同創辦人佩吉。（美聯社）

加州 房地產 富人稅

上一則

美現役女軍人與中國移民假結婚賺錢 背後團夥黑幕曝光

延伸閱讀

AI帶財 美10大科技富豪 今年身價大增5500億美元

AI帶財 美10大科技富豪 今年身價大增5500億美元
黃仁勳、蘇姿丰 明年1月CES演講拚場

黃仁勳、蘇姿丰 明年1月CES演講拚場
別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意
李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好
繼時代風雲人物後 黃仁勳登金融時報年度「影響力人物」

繼時代風雲人物後 黃仁勳登金融時報年度「影響力人物」
時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

熱門新聞

台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44
張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩