加州擬徵富人稅 億萬富豪想搬家 豪宅市場恐受衝擊

輝達公司（Nvidia）聯合創辦人兼執行長黃仁勳，也被視為加州富人稅的徵稅對象。(美聯社)

媒體報導，包括科技創投家提爾（Peter Thiel）和谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）在內的億萬富豪，考慮在今年底前離開加州 ，原因是加州正在研擬一項對富裕人士徵收一次性5%的「富人稅 」。

房地產 網站Realtor.com表示，根據紐約時報報導，淨資產約275億美元的提爾正考慮在加州以外地區成立辦公室，未來會花較多時間待在其他地區；而長期居住在灣區巴洛阿圖（Palo Alto）、身家高達2580億美元的佩吉也可能在年底前搬離加州。加州政府本月初的紀錄顯示，與佩吉有關的三家有限公司，已在佛羅里達州提出企業登記文件。

加州「富人稅」（Wealth Tax）提案要求，對個人資產超過10億美元的加州居民徵收其淨資產5%的稅，預計將可為加州帶來約1000億美元的稅收，90%以上資金將用於公共醫療保健服務，其餘部分將用於財富稅管理、教育和糧食援助。富豪們將有五年時間繳納這筆一次性稅金，唯一可以避免繳交這筆稅金的方法是：在2025年除夕夜前搬離加州。

不過這項稅收提案能否通過仍是未知數，鑑於去年一項類似的提案（對富人徵收1.5%財富稅）在州議會遭到否決，州長紐森（Gavin Newsom）也持反對立場。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires index），加州是美國擁有最多億萬富豪的州，約有200位居民的財富超過10億美元，其中包括四位全球最富有的人士，Alphabet的佩奇和另一位共同創辦人布林（Sergey Brin）、Meta的查克柏格（Mark Zuckerberg）和輝達（Nvidia）的黃仁勳，他們的淨資產總額估計約有8400億美元。以5%的稅率計算，光是這四人就能為加州帶來400億美元的稅收。

Cummings & Cummings律師事務所的註冊會計師暨財富管理律師康明斯（Chad D. Cummings）表示，他已經幫助數十位高淨資產加州客戶搬到佛羅里達州和德州。他說：「這些州不徵收個人所得稅，在很多情況下也不徵收企業所得稅，還有加州沒有的可預測資產保護法律。」

儘管批評人士反對這項提案，但也有人認為，對最富有的人徵稅是合情合理的。

美國前勞工部長萊希（Robert Reich）說：「加州正面臨一場聯邦製造的資金危機，對超級富豪徵收有時限的緊急稅，是維持其醫療保健系統正常運作的一項可行方案。」

Realtor.com表示，加州億萬富豪都擁有大量高價房地產。以身價高達2600億美元的查克柏格為例，他過去十年間在巴洛阿圖一共購買了11筆相鄰的住宅物業，並將這些物業合併成一處價值1億1000萬美元的豪宅莊園。

身價1620億美元的黃仁勳則已斥資約5500萬美元購買房地產。根據Mansion Global報導，黃仁勳的房地產包括舊金山黃金海岸（Gold Coast）一棟價值3800萬美元的別墅，以及靠近輝達總部的洛斯阿圖山（Los Altos Hills）690萬美元豪宅。

隨著加州提出這項新「富人稅」，人們開始關心它可能對超級豪宅市場造成的影響。