玉米餅、玉米麵團 明年起須添加葉酸

洛杉磯訊
加州2026年起強制在玉米餅與玉米麵粉中添加葉酸，以降低拉丁裔婦女新生兒缺陷的風險。示意圖。（pexel）
2026年1月1日起，加州將實施一項新法，要求州內銷售的大多數玉米餅（tortillas）與玉米麵團（corn masa）產品，須添加葉酸（folic acid）。這項措施是為縮小族群間的健康差距，因加州西裔婦女攝取葉酸的比率，遠低於其他族群，使其面臨更高的嬰兒神經管缺陷（Neural Tube Defects）風險。研究顯示，葉酸可降低最多達70%的出生缺陷。

根據加州衛生廳（California Department of Public Health）資料，在2017至2019年間，僅約28%的西裔婦女在懷孕前一個月攝取葉酸，相較之下，白人女性的比率為46%。

這項差距使西裔婦女的嬰兒，更容易出現神經管缺陷，包括脊柱裂（spina bifida）和無腦症（anencephaly）等影響大腦與脊髓的先天性疾病。

葉酸是產前維他命的重要成分，但由於許多女性往往在懷孕數周或數月後才發現懷孕，公共衛生專家長期建議應將葉酸添加於日常主食中，以確保女性在懷孕初期就能攝取足夠的葉酸。

加州

