加州政府對川普政府撤訴 接受聯邦不再注資高鐵

編譯林思牧／綜合報導
加州高鐵示意圖。 (取自加州高鐵局網頁)

加州政府放棄對川普政府的一項訴訟，等於接受了聯邦政府不會再對加州高鐵出資援助的事實。

舊金山紀事報報導，加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 7月提起訴訟，此前聯邦鐵路管理局 (FRA) 取消了撥給加州高鐵項目的40億美元聯邦資金。FRA的理由是高鐵計畫屢次延期、成本不斷攀升，以及加州高鐵管理局未能履行其核心義務。

加州政府辯稱，FRA的取消違反了具有約束力的撥款協議，並請求聯邦法院介入。如今，加州鐵路官員似乎已經意識到與川普政府的鬥爭很可能以失敗告終。因此，他們正計畫在沒有聯邦資金的情況下建造高鐵，轉而依靠州議會今年批准的10億美元年度碳排放交易資金，以及希望與私人投資者達成的合作關係。

「此舉反映了加州政府的評估，即聯邦政府並非推進加州高鐵建設的可靠、有建設性或值得信賴的合作夥伴，」鐵路管理局發言人在一份聲明中寫道。 「因此，加州政府選擇在沒有川普政府參與的情況下推進該項目。我們很遺憾聯邦將無法分享加州的成功。」

連接舊金山和洛杉磯的高鐵計畫於2008年獲得選民批准，預計耗資330億美元。如今，中央谷首段171哩的規畫成本已飆升至近368億美元，建成全長494哩線路的總成本，可能高達1280億美元。

資金的不確定性加劇了項目的延誤，因為圍繞聯邦撥款的反覆爭論迫使鐵路管理局放慢施工速度、調整工程順序，並避免簽訂無法保證支付的長期合約。鐵路管理局還表示，撤訴代表著「一個新的機會」，並補充說，聯邦政府的要求有時會「增加成本和延誤，卻沒有帶來任何價值」。

加州高鐵計畫啟動近20年，仍未鋪設任何軌道，但高鐵管理局已建成80哩導軌（guideway）及近60座橋梁及立體交叉。迄今為止，該項目約18%的支出來自聯邦資金。

