加州夏弗湖 獲評全美最具節日氛圍地區之一

編譯廖宜怡／綜合報導
佛萊斯諾縣小鎮夏弗湖被房地產網站Zillow評為全美十大最具節日氛圍地區之一。（取自房地產網站Zillow）
佛萊斯諾縣小鎮夏弗湖被房地產網站Zillow評為全美十大最具節日氛圍地區之一。（取自房地產網站Zillow）

聖誕老公公要進城了！至少加州佛萊斯諾縣（Fresno County）一塊綠色路牌上的小精靈是這麼說的。這塊路牌指示著168號公路上的駕駛人前往夏弗湖（Shaver Lake）。

SFGate報導，房地產公司Zillow分析全美各地房源訊息，尋找包含「聖誕燈飾」、「聖誕老人」、「節日氣氛」、「冬日仙境」等節日關鍵字的房源，選出全美十大最具節日氛圍的地區，夏弗湖是加州唯一入榜的城鎮。

夏弗湖是內華達山脈（Sierra Nevada）一座小鎮，位於佛萊斯諾市東北約50哩、距離舊金山約4小時車程。Zillow報告寫道：「加州夏弗湖坐落在白雪皚皚的群山和常青樹木之中，宛如一張經典節日賀卡，每年都會舉辦『冬季仙境』（Winter Wonderland）活動。」

這個人口只有數百人的縣轄區位於同名水庫旁，緊鄰塞拉國家森林（Sierra National Forest）入口，是中谷許多居民的熱門度假勝地，夏季可以釣魚和從事水上活動，冬季可以滑雪，有如一個縮小版太浩湖（Lake Tahoe）。

夏弗湖在冬季節日期間熱鬧非凡，每年都會舉行聖誕樹亮燈儀式，主要道路兩旁的木屋和商店都裝點得燦爛奪目，168號公路沿線的樹木也都會掛著小精靈或聖誕老公公的人形紙板，當地迷人的紅色尖頂建築Hungry Hut更是兒童們拍照留念的絕佳地點。

選區包括夏弗湖的佛萊斯諾縣議員馬格西格（Nathan Magsig）表示，夏弗湖長期以來一直是木材業和農業藍領工人的聚集地，這些家庭與這個社區有深厚的淵源，五、六代人年復一年致力傳承當地傳統。

馬格西格表示，夏弗湖的聖誕氣氛已散播到佛萊斯諾縣周邊其他地區。距離夏弗湖約40哩的桑格市（Sanger）剛舉行了第100屆「前往聖誕樹」（Trek to the Tree）活動，居民們前往位於國王峽谷國家公園（Kings Canyon National Park）的「格蘭特將軍樹」（General Grant）歡慶佳節。這棵巨杉於1926年被第30任美國總統柯立芝（Calvin Coolidge）指定為國家聖誕樹。

