無證移民白卡擴大 成本翻倍年耗百億

目前加州約有170萬名白卡持有者屬無證移民，占總受保人數約11%。（本報資料照片）

加州 立法分析辦公室（LAO）公布報告，無證移民醫療補助擴大計畫，估計每年將花費100億美元。這筆金額「超過初始預估的兩倍多」，約占州府撥款給俗稱白卡的加州醫療補助計畫（Medi-Cal）資金的25%。

目前約有170萬白卡持有者屬無證移民，占總受保人數約11%。預計增加的支出，約為州府給加州公路巡警局（CHP）預算的三倍，也超過補助加州消防局（CalFire）的兩倍。整體來說，加州白卡總成本預計在2025年7月到2026年6月間，達到1970億美元，聯邦政府負擔其中略高於一半的支出。

加州白卡是加州版本的州與聯邦共同資助的醫療補助計畫，替低收入居民提供醫療保險，涵蓋看診、住院、心理治療等。成人收入低於聯邦貧窮線138%即符合資格；兒童在家庭收入達貧窮線266%以下得到補助。

與聯邦醫療保險 計畫（Medicare，提供給65歲以上民眾的聯邦醫療保險）不同，加州白卡資金主要由聯邦與州共同承擔，外加部分地方稅與基金。

LAO報告指出，替無證移民提供「全面醫療覆蓋」成本，完全由加州一般基金支付，因為這些受保者不符合聯邦補助資格。「聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）」9月向各州發布新指引，指出「一些州利用稅收漏洞，從聯邦納稅人處得到資金，然後將州資金用於替非法移民 提供新福利。」該指南是為指導各州堵住此一漏洞。

根據2025-2026年預算摘要，為彌補118億美元加州政府赤字，2026年起將調整無證移民的納保方式。自明年1月起，凍結19歲以上無證移民的白卡申請。2027年7月起，19歲至59歲、移民身分不合規範者，需支付每月30美元保費，才能維持全面醫療覆蓋。

加州2015年通過時任州長布朗（Jerry Brown）推動的SB 75號法案，首次將白卡福利擴展至19歲以下無證兒童。2019年，州長紐森推動通過SB 104號法案，將該計畫覆蓋範圍擴大至25歲，無論移民身分為何。2021年起，將50歲及以上成年人納入。2024年1月，所有符合條件的無證移民，包括26歲至49歲者都可享有白卡。