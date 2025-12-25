聖誕購物什麼最熱門？肋眼烤肉外賣訂單飆22倍

聖誕節前夕，好市多的購物長隊。（記者邵敏／攝影）

聖誕節 前夕，人們還在瘋狂搶購。南加商場、好市多出現購物長隊，停車場一位難求，許多人轉為線上採購。外賣配送平台數據顯示，聖誕節前最後幾天，肋眼烤肉（Ribeye Roasts）、上等肋排、玉米皮和水果蛋糕的訂單量達到峰值，其中肋眼烤肉訂單量比平時高22倍多。

據FOOD&WINE報導，生鮮配送平台Instacart分析去年節日前夕，最受歡迎的菜肴與配菜訂購趨勢，並發布「2025年聖誕購物報告」，整理節日前最後時刻「最熱門訂單」、「最流行主菜」以及最受歡迎的節日飲品清單，這些數據來自數百萬客戶的真實購買。

報告顯示，聖誕節當天，肉類主菜占所有訂單的比例，飆升近17倍。蜜汁火腿通常被視為冬季節日的傳統選擇，但今年Instacart榜單的焦點，轉向精緻肉品切塊，聖誕聚會倒計時，肋眼烤肉訂單激增尤為顯著。

Instacart趨勢分析師Alex Orellana表示，雖然每個家庭的慶祝方式略有不同，但數據清晰表明，廚房仍是節日中的核心場所。聖誕節前幾天，濃郁的紅肉占據購物車，急劇飆升的數據說明，消費者傾向選擇讓人感覺經典、隆重且具有節日氛圍的豐盛主菜。事實上，2024年，肋眼牛排的訂單，不僅在聖誕節前後激增，在復活節、感恩節、除夕夜同樣大幅上升，穩居節日必備主菜之列。

此外，蛋奶酒 （eggnog）也占據節日飲品的主要地位。咖啡巨頭星巴克 今年再次推出這款節日經典飲品，為聚會增添歡樂與節日氣氛。在Instacart平台上，聖誕節前夕蛋奶酒訂單在所有飲品訂單中，飆升12倍。這一趨勢主要由新英格蘭（New England）地區的消費者推動，他們訂購的蛋奶酒數量遠超全美平均水平。

Orellana解釋，人們對蛋奶酒的熱愛，無法確切說明原因，但氣候和當地飲食文化都可能有影響。在溫暖天氣，一杯濃郁、加香料、溫熱的飲品，可能沒那麼吸引人，但在寒冷的聖誕節，圍著爐火啜飲蛋奶酒則非常應景。