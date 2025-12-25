我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

FBI南加逮毒梟 1華人日寄上百個毒品包裹

洛杉磯訊
被捕的涉案人員。（FBI）
被捕的涉案人員。（FBI）

聯邦調查局（FBI）22日發布消息，最近一個月在「海岸至海岸」（Coast-to-Coast）打擊犯罪行動中，共逮捕227名不法分子。其中包含多項在南加州地區的販毒案、幫派分子及兇殺等重大案件。這些被逮捕的嫌疑人中，包含一名中國籍非法移民大毒梟。

FBI在新聞稿表示，通過在暗網（Dark Web）上的調查，鎖定一名販售芬太尼及其他受管制物質、並將其分銷至全美各地的最大賣家之一。本次「海岸至海岸」行動中，執法人員通過搜查與逮捕令，逮捕一名在美國非法居留的中國籍人士，並查獲近200磅芬太尼、甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）及其他毒品。檢方表示，該名被告在長達一年多時間內，每天向全美各地買家寄送超過100個毒品包裹。

12月，洛杉磯地區FBI執法人員共進行36次聯合執法行動，其中包括逮捕多名與多起幫派兇殺案有關、遭通緝嫌犯。FBI與合作單位也持續加強整體行動，透過逮捕10多名在洛杉磯麥克阿瑟公園（MacArthur Park）周邊販售毒品的涉嫌幫派成員，提升該地區公共安全。

執法部門繳獲的武器、毒品。（FBI）
執法部門繳獲的武器、毒品。（FBI）
遭執法部門突襲的賭博場所。（FBI）
遭執法部門突襲的賭博場所。（FBI）

其他在南加地區的成果包括：共提出92件刑事起訴；執行八份搜索令（包括一份在墨西哥執行）；223人被逮捕；查獲102.5公斤芬太尼；查獲470.5公斤甲基安非他命；查獲1.5公斤可卡因；查扣約3000美元現金；沒收29把槍枝。

FBI在南加州地區的打擊犯罪行動還包括打擊洛杉磯黃賭毒場所「casita」，逮捕130人，繳獲多把武器和大量毒品。在長堤市，兩名屬於Florencia-13黑幫分子因涉嫌謀殺、合謀被捕，另一人因持有並販售毒品、持有武器被捕。

12月2日，FBI與內陸帝國街頭安全任務小組（Inland Empire Saf...
12月2日，FBI與內陸帝國街頭安全任務小組（Inland Empire Safe Streets Task Force，IESSTF）合作，繳獲的毒品（FBI）

此外，在內陸帝國，FBI與內陸帝國街頭安全任務小組（IESSTF）合作，對聖伯納汀諾和蒙克萊（Montclair）的「casita」實施搜查。此外，IESSTF與聖伯納汀諾縣打擊街頭犯罪小組合作，在「casita」逮捕六人，繳獲多部手機，電腦以及一個存有犯罪證據的監控硬盤。

FBI洛杉磯分局助理局長Akil Davis表示：「本月資源與合作夥伴的集中投入，只是我們各項專責小組日常工作的縮影，包括安全街道專責小組、國土安全專責小組及逃犯專責小組。這也向大眾清楚展現我們社區所面臨的暴力犯罪威脅。無論是在街頭、網路上，或是在暗網上，打擊暴力犯罪都需要持續的努力、高度警覺，以及地方與聯邦執法機構之間穩固的合作關係，而這些在南加州都表現得十分出色。」

FBI近日逮捕一名涉嫌販毒的中國籍非法移民大毒梟，並繳獲大量毒品。（FBI）
FBI近日逮捕一名涉嫌販毒的中國籍非法移民大毒梟，並繳獲大量毒品。（FBI）

FBI 南加 洛杉磯

上一則

ICE「公路哨兵行動」突襲 加州101無證移民卡車司機被捕

下一則

南加平安夜大暴雨 洛杉磯縣等4縣進入緊急狀態

延伸閱讀

艾普斯坦案新證據 美司法部：再發現逾1百萬份疑似相關文件

艾普斯坦案新證據 美司法部：再發現逾1百萬份疑似相關文件
南加平安夜大暴雨 四縣進緊急狀態

南加平安夜大暴雨 四縣進緊急狀態
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列
FBI逮捕中國籍非法移民大毒梟 每天寄100個毒品包裹

FBI逮捕中國籍非法移民大毒梟 每天寄100個毒品包裹
名嘴出身 FBI副局長邦奇諾宣布明年1月離職

名嘴出身 FBI副局長邦奇諾宣布明年1月離職
布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少

布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列