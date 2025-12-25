加州州大自動錄取計畫 明年秋季起擴至16校

Cal State Long Beach 是加州州大系統22個分校中的一個。 (谷歌地圖)

根據一項新州法，更多加州 州大校區將加入自動錄取符合入學資格學生的行列。

CalMatters報導，上個秋季，一項旨在自動錄取高中畢業生進入加州州大系統的試點項目在南加 州的河濱縣取得成功後，立法者今年通過了一項法案，批准明年秋季在全州範圍內推行類似的計畫。

州大領導層啟動的這項試點項目，旨在吸引更多學生進入該大學系統，並引導部分學生前往招生人數持續下降的校區。該試點計畫的運作方式如下：大學官員和河濱縣的高中仔細審查學生的課程完成情況和成績數據，以確定該縣所有符合條件的高中畢業生，自動被選入加州州立大學22個校區中的10個校區進行試點。

然後在上個秋季，也就是11月30日申請截止日期前，學生們收到郵寄的小冊子以及電子通知，告知他們只要向一個或多個州大校區（即使不在試點範圍內）提交申請，並繼續保持良好的高中成績，即可獲得預錄取資格。

從明年秋季開始，加州所有學生都將有資格參加自動錄取計畫 ，參與計畫的州大分校數量將擴大到16所。加州州立大學網站稱，將於明年2月發布更多關於該計畫實施的資訊。

在一次立法聽證會上，該法案的發起人、納帕的民主黨 參議員卡巴爾頓（Christopher Cabaldon）為這項擴建計畫辯護時表示，大學應該像高中學生升入高年級一樣，是一個無縫銜接的過程。「高中畢業到大學之間的鴻溝完全是人為製造的…小學到初中，或者初中到高中之間並不存在這樣的鴻溝。」

這項名為參議會第640號法案的立法在沒有任何反對的情況下獲得通過，並由州長簽署成為法律。該計畫並不意味著學生可以隨意選擇任何校區的任何專業。如果某些專業很熱門，則可能要求申請的學生提供更高的高中成績或修讀更難的課程。對加州學生而言，入學所需的最低GPA標準是大學預科課程的GPA達到2.5。