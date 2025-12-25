加州州大自動錄取計畫 明年秋季起擴至16校

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
Cal State Long Beach 是加州州大系統22個分校中的一個。 (谷歌地圖)
Cal State Long Beach 是加州州大系統22個分校中的一個。 (谷歌地圖)

根據一項新州法，更多加州州大校區將加入自動錄取符合入學資格學生的行列。

CalMatters報導，上個秋季，一項旨在自動錄取高中畢業生進入加州州大系統的試點項目在南加州的河濱縣取得成功後，立法者今年通過了一項法案，批准明年秋季在全州範圍內推行類似的計畫。

州大領導層啟動的這項試點項目，旨在吸引更多學生進入該大學系統，並引導部分學生前往招生人數持續下降的校區。該試點計畫的運作方式如下：大學官員和河濱縣的高中仔細審查學生的課程完成情況和成績數據，以確定該縣所有符合條件的高中畢業生，自動被選入加州州立大學22個校區中的10個校區進行試點。

然後在上個秋季，也就是11月30日申請截止日期前，學生們收到郵寄的小冊子以及電子通知，告知他們只要向一個或多個州大校區（即使不在試點範圍內）提交申請，並繼續保持良好的高中成績，即可獲得預錄取資格。

從明年秋季開始，加州所有學生都將有資格參加自動錄取計畫 ，參與計畫的州大分校數量將擴大到16所。加州州立大學網站稱，將於明年2月發布更多關於該計畫實施的資訊。

在一次立法聽證會上，該法案的發起人、納帕的民主黨參議員卡巴爾頓（Christopher Cabaldon）為這項擴建計畫辯護時表示，大學應該像高中學生升入高年級一樣，是一個無縫銜接的過程。「高中畢業到大學之間的鴻溝完全是人為製造的…小學到初中，或者初中到高中之間並不存在這樣的鴻溝。」

這項名為參議會第640號法案的立法在沒有任何反對的情況下獲得通過，並由州長簽署成為法律。該計畫並不意味著學生可以隨意選擇任何校區的任何專業。如果某些專業很熱門，則可能要求申請的學生提供更高的高中成績或修讀更難的課程。對加州學生而言，入學所需的最低GPA標準是大學預科課程的GPA達到2.5。

加州 民主黨 南加

