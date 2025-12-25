亞利桑納州哈瓦蘇湖城 最吸引加州人移民

加州人一直喜歡到亞利桑納州的哈瓦蘇湖城（Lake Havasu City）度假，但近年紛紛移居此城。（美聯社／Jeff Robbins，檔案照）

加州 的生活成本高昂及其他因素，引發大批加州居民遷移到亞利桑納州 定居。根據美國人口普查局最新數據，2023年在亞利桑納州的馬里科帕縣（Maricopa County），計有3萬6000萬名居民來自加州；尤以亞利桑納州莫哈維縣（Mohave County）的哈瓦蘇湖城（Lake Havasu City）最受歡迎。

數字顯示，2023年遷到亞利桑納州莫哈維縣的加州人，有5358人；而從亞利桑納州內遷移至此縣的只有2651人，加州人的遷入比率為全州之冠。

自出生後即在加州生活了47年的懷特黑德（Amber Whitehead），2024年搬到哈瓦蘇湖城定居。她談到移居原因時說：「加州的生活成本越來越離譜，所以我們決定賣掉房子。」臨別前一年，她的火災保險費增了一倍。她更發現，科羅拉多河對岸的房產稅要低得多，她也更喜歡亞利桑納州的州長和政治氛圍。

哈瓦蘇湖城市長希伊（Cal Sheehy）則提到另一個吸引南加州人移民到此的原因，就是較低的稅率。

在移居的前一年，懷特黑德與男伴曾嘗試在加州的賽拉市（Sierra）及亞利桑納州之間兩邊走，「候鳥式」往返居住，最終愛上了亞利桑納州，感到那裏的人更友善，也沒有下雪的煩惱。

現在，她擔心會有太多人效法她從加州移民過來哈瓦蘇湖城。她說：「我盡量不告訴別人我們來自加州，但我們在這裡遇上的，大多是加州人。」

哈瓦蘇湖城現有近6萬居民，人口在過去20年來穩定增長。疫情 初期，出現加州移民潮，加州人是為了尋覓空曠的環境而紛紛湧入，而疫情期間的遠距工作模式也是這波移民熱潮的原因之一。人口湧入對當地經濟帶來好處，但居民也擔心周末遊客增多，將加劇傳播新冠病毒。不過，疫情退後，哈瓦蘇湖城依然人氣不減。

霍頓（Kristina Horton）於2004年搬到哈瓦蘇湖城，並在疫情引發的房地產熱潮不久後，開始在城內從事房地產經紀工作。她說，大部分客戶都來自加州，都想購買第二套房。自那時起，當地豪宅市場爆發：2019年時，市場在同一時間價值逾100萬美元的房產只有約10套，現已超過100套。此城現時的房價中位數約43萬5000美元，相比加州許多度假勝地，這裡的湖畔度假便宜得多。

然而，哈瓦蘇湖城能否維持吸引力，需要時間驗證。加州人遷入潮在疫情後基本上已結束，但亞利桑納州的人口再次增長，過去一些看似生活划算的地區例如亞利桑納州和德州，近年房價上漲，對部分人的吸引力下降。